LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:AL AHLY 1-WYDAD CASABLANCA 1 (FINALE ALLER) Suspense maintenu pour la couronne africaine

Indécrottable Al Ahly. Pour la troisième fois cette année en six matchs l'octuple champion d'Afrique a buté contre son adversaire, cette fois le Wydad de Casablanca en finale aller de la Ligue des champions 2017. On dira qu'Alexandrie, où les matchs du club ont été délocalisés depuis longtemps pour raisons de sécurité, n'est pas Le Caire. Mais Al Ahly est partout chez lui en Egypte. Le fait est là Cairotes et Casablancais sont rentrés dos à dos aux vestiaires. Pourtant, tout avait formidablement bien démarré pour les hommes d'Hossam Al Badry. Chrono en main, on jouait seulement 122 secondes, une passe d'Abdullah Al Saïd à destination de Moamen Zakaria, démarqué à vingt mètres du but marocain. Contrôle du pied droit, remise instantanée sur son pied gauche, reprise en demi-volée. Le ballon fuse hors de portée du gardien Zouheir Laaroubi (1-0, 2'). Une entame de match parfaite devant un public aux anges. Les spectateurs ont encore en mémoire le festival offensif des Diables Rouges, il y a une semaine à peine, lors de la demi-finale retour contre l'Etoile du Sahel (6-2). Là déjà Al Ahly avait ouvert la marque très vite (3'). Avant-hier soir, le scénario n'allait pas se renouveler puisque ce sera l'unique réalisation du club-hôte. Ce n'est pas fini, car les Wydadis pas décontenancés du tout allaient égaliser à l'entrée du deuxième quart d'heure. Un débordement sur la droite de Mohamed Ounnajem qui longe la ligne de but avant de centrer en direction d'Achraf Bencherki, coincé entre deux défenseurs. Il monte plus haut que les deux autres, sa déviation croisée de la tête surprend Sherif Ekramy (1-1, 16'). Après la faillite totale pour les deux équipes, les attaquants se montrant inefficaces, les gardiens pas maladroits. Alors qui sortira vainqueur de la seconde manche? Intraitable chez lui le WAC a, sans aucun doute marqué des points. Et l'ambiance au Complexe Mohammed V à Casablanca promet d'être exceptionnelle. La pression sera très forte sur les locaux. Ici, il n'est pas inutile de se souvenir qu'Al Ahly a gagné deux de ses huit couronnes en ayant concédé le nul à domicile lors de la première manche, en 2006 contre le CS Sfaxien, et en 2012 contre l'Espérance de Tunis. Bon, chacun le sait, les statistiques sont l'alibi de ceux qui ne veulent pas se prononcer... Rendez-vous le

4 novembre à Casa.