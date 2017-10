ESS-CRB (SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2017) Abderrazak Arab au sifflet

La Fédération algérienne de football a désigné l'arbitre international Abderrazak Arab pour diriger la Supercoupe d'Algérie prévue demain

1er Novembre entre l'ES Sétif et le CR Belouizdad au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (17h), a annoncé l'instance fédérale hier sur son site officiel. Abderrazak Arab sera assisté de Abbès Akram Zerhouni et Samir Baïod, alors que le 4e arbitre est Aymen Bouslimani, précise la même source. L'Entente de Sétif a décroché le titre de champion lors du précédent exercice alors que le Chabab s'est offert la coupe d'Algérie 2017 suite à sa victoire en finale face à l'ESS (1-0, a.p). L'ESS et le CRB tenteront de succéder au palmarès de la Supercoupe d'Algérie à l'USM Alger, vainqueur lors du derby algérois face au MC Alger

(2-0) en match disputé l'année dernière au stade Mustapha-Tchaker de Blida.