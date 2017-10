FIFA La Coupe des confédérations pourrait être remplacée

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué l'avenir de la Coupe des confédérations. La Coupe des confédérations pourrait être ainsi remplacée par une nouvelle compétition internationale de clubs. «La Coupe du monde des clubs actuelle est une belle compétition mais elle n'a pas vraiment eu l'impact qui était espéré dans le développement du football de clubs à travers le monde. Il faut voir si l'on peut trouver quelque chose de spécial, de nouveau qui aidera le football de clubs et les confédérations à travers le monde. Quand la FIFA organise une compétition, ça doit être quelque chose de spécial. Soit on trouve un tournoi spécial, soit il vaut mieux ne rien faire. Une option serait d'organiser ce nouveau tournoi à la place de la Coupe des confédérations.» a ainsi estimé Infantino lors d'une conférence de presse. Pour rappel, cette compétition prend place tous les quatre ans, avant la Coupe du monde et permet des rencontres entre les différentes nations championnes de chaque continent. Une Coupe du monde des clubs est également organisée depuis 2005, dans laquelle s'affrontent les clubs champions de chaque continent.