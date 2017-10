LEICESTER CITY Mahrez passeur contre Everton

Riyad Mahrez a délivré avant-hier sa quatrième passe décisive de la saison, face à Everton, pour le compte de la 10e journée de Premier League. Pour la première de Claude Puel à la tête des Foxes, le Français a innové en plaçant l'international algérien dans l'axe en soutien de l'attaquant de pointe Jamie Vardy. Auteur d'une bonne première demi-heure, l'Algérien a été derrière l'ouverture du score de Leicester City face aux Toffees. Lancé côté droit, il centre à ras de terre au second poteau pour l'international anglais Vardy, qui conclut sans contrôle (18'). 10 minutes plus tard, Demaray Gray centre et trompe directement le portier d'Everton Jordan Pickford pour le break (29'). (2-0) à la mi-temps, score qui ne changera plus au terme des 90 minutes. Mahrez, moins en vue en seconde période et sevré de ballons, cédera sa place au Japonais Shinji Okazaki pour le dernier quart d'heure (75'). Pour sa part, Islam Slimani assistera à l'intégralité des débats depuis le banc des remplaçants.

Au classement, Leicester poursuit son redressement et grimpe à la 11e place avec 12 points.