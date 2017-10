LIGUE 1 MOBILIS- 10E JOURNÉE CRB-MCO et ESS-JSK décalés au mardi 7 novembre

Les matchs CR Belouizdad - MC Oran et ES Sétif -

JS Kabylie, comptant pour la 10e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis ont été décalés au mardi 7 novembre prochain, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) avant-hier sur son site officiel. Initialement programmées pour le week-end du 3 et 4 novembre prochain, ces deux rencontres ont été repoussées en raison du déroulement de la Supercoupe d'Algérie, demain entre l'ES Sétif et le CR Belouizdad au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (17h).