LIGUE 2 MOBILIS - 9E JOURNÉE:LA JSMS EN APPEL À CHLEF L'ASAM et le MOB à l'affût

Le nouveau leader du championnat de Ligue 2 Mobilis, la JSM Skikda, sera soumis à rude épreuve aujourd'hui, lors de la 9e journée lors de son périlleux déplacement chez l'ASO Chlef (3e), au moment où les autres prétendants au leadership, l'AS Aïn M'lila et le MO Béjaïa, seront engagés dans des chocs moins agressifs, respectivement contre le MC Saïda et le CRB Aïn Fakroun.

La JSMS s'était emparée de la première place pas plus tard que vendredi dernier, après sa victoire contre l'ancien leader, l'AS Aïn M'lila (2-0), mais elle risque de perdre ce précieux acquis dès aujourd'hui, car son déplacement à Chlef s'annonce très difficile, surtout que l'ASO respire la grande forme, comme en témoigne son dernier nul (1-1) chez le CA Batna. Une occasion de passer devant que guettent attentivement certains prétendants, particulièrement les anciens leaders AS Aïn M'lila et MO Béjaïa, vu que le calendrier de la journée semble les avantager un peu mieux. L'ASAM (3e) est en effet appelée à croiser le fer avec le MC Saïda (9e), qui reste sur une défaite à domicile contre la JSM Béjaïa, alors que le MOB (2e) ira défier le CRB Aïn Fakroun (15e), dans un match qui se jouera sans public en raison du huis clos. Autre match intéressant qui vaudra également le détour, le choc JSM Béjaïa - ASM Oran, entre anciens pensionnaires de l'élite et qui restent sur une victoire au cours de la 8e journée. De leur côté, les mal classés RC Kouba (16e) et GC Mascara (13e) joueront à domicile contre respectivement le CA Batna (10e) et le CA Bordj Bou Arréridj (8e), avec l'obligation de grignoter des points susceptibles de les extirper de la zone rouge.

Les deux derniers matchs inscrits au programme de cette 9e journée sont RC Relizane - MC El Eulma et WA Tlemcen - Amel Boussaâda, dans lesquels la balance devrait pencher en faveur des clubs hôtes, surtout qu'outre l'avantage du terrain, ils semblent se porter mieux que leurs adversaires. Le WAT et le RCR restent en effet sur de bons résultats en déplacement, respectivement (0-0) chez le MC El Eulma et (2-2) chez le MO Béjaïa, contrairement à leurs adversaires qui restent sur de faux pas à domicile.