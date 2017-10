LÂCHÉ PAR SES SPONSORS ITALIENS Sadmi claque la porte de la JSK

Sadmi en compagnie des investisseurs italiens à Alger

La JSK risque d'attendre encore longtemps. La démission de Sadmi intervient alors que des voix annoncent un autre personnage à la tête du club. Un autre enfant de la JSK en la personne de Azzedine Aït Djoudi.

La maison JSK a connu un autre rebondissement hier, avec l'annonce de la démission de Hamid Sadmi. Pressé par le directoire depuis plusieurs jours pour conclure avec l'investisseur italien, Sadmi a fini par recevoir le niet on ne peut plus clair de Cavalo et ses conseillers. Hier à Tizi Ouzou, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.

Finalement, c'est un autre flop.

La démission de Sadmi intervient alors que des voix annoncent un autre personnage à la tête du club. Un autre enfant de la JSK en la personne de Azzedine Aït Djoudi. Ces mêmes sources précisent que ce dernier est attendu à Tizi Ouzou pour une réunion avec le directoire ce jeudi soir. Il serait question de discussions sur les conditions des deux parties. Après avoir été annoncé comme entraîneur, Aït Djoudi est pressenti comme président du club du Djurdjura. Toutefois, connaissant ses relations très amicales avec Mohand Cherif Hannachi, qu'il disait meilleur que Sadmi il y a juste quelques jours, il serait illogique que ce dernier accepte le fauteuil actuellement. Son arrivée à la tête de la JSK serait une manière de couper l'herbe sous le pied de Hannachi qui y croit encore, étant donné que le juge ne s'est toujours pas encore prononcé sur son litige avec le directoire actuel. C'est pourquoi donc, même si nos sources sont presque sûres de l'éventualité de la conclusion de l'accord entre Azlef et Aït Djoudi, il n'en demeure pas moins qu'elle est à relativiser à ce moment précis. Ainsi donc, après deux mois de spéculations, le rideau vient de tomber sur le film de l'investisseur italien et ses hôtels et autres complexes.

Le rêve était beau mais il ne pouvait se réaliser à Tizi Ouzou. Les choses ne sont pas aussi simples que ce que lui avaient raconté les Sadmi et autres. Ce qui l'aurait dissuadé de venir, affirment nos sources, c'est l'évaluation financière du club kabyle. La situation floue régnant au niveau des finances et ses incidences sur le volet fiscal du club ont fini, affirme-t-on, par réveiller des suspicions dans l'entourage de l'Italien. Aussi, beaucoup considéraient hier, que le départ de Sadmi était inéluctable, vu la pression mise sur lui par le directoire qui affirmait, il y a quelques jours, que Sadmi a pris beaucoup de temps pour convaincre Rocco Cavalo.

L'impatience de Malek Azlef et ses «associés» a fini par s'essouffler après l'annonce du départ des Italiens. La porte s'est ouverte toute seule devant Sadmi. Ainsi la JSK devra attendre encore jusqu'au 15 novembre pour connaître, peut-être, l'épilogue de l'affaire Hannachi avec le directoire qui lui a retiré sa confiance le 7 septembre dernier. En effet, le juge près le tribunal de Tizi Ouzou a ajourné par deux fois consécutives son verdict sur ce conflit qui oppose Hannachi au directoire. Hannachi avait, pour rappel, déposé plainte contre le directoire qu'il accusait d'avoir tenu une assemblée générale illégale. Ce qui devrait, selon son avocat, rendre caduque la décision de retrait de confiance dont il fait l'objet. Les jours à venir risquent d'être plus chauds dans la maison JSK qui est désormais sans président. L'annonce de l'éventuelle arrivée à sa tête de Aït Djoudi ainsi que Moumouh Saâdoun ne risquent pas de rééquilibrer le bateau chavirant, tant que le procès qui oppose Hannachi au directoire n'a pas atteint son épilogue. Qui sait, peut-être que le juge se prononcera en faveur de Hannachi? A ce moment-là, les choses tourneront autrement avec un directoire qui essuierait les foudres «du futur ex-président».