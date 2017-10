L'EN POURRAIT AFFRONTER LA CENTRAFRIQUE Un match amical pour les Verts?

Par Saïd MEKKI -

Hanni, l'un des joueurs prometteurs des Verts

Il faut savoir que pour le moment, même si un match amical serait disputé par les Verts le 14 novembre prochain, il ne sera pas comptabilisé par la FIFA, car le délai de la procédure pour ce faire est dépassé...

La Syrie, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et l'Iran sont les pays cités pour que l'une d'entre elles soit choisie par les responsables à la FAF pour disputer un match amical contre l'Algérie, quatre jours après le dernier match des éliminatoires du Mondial 20218 contre le Nigeria. Seulement et aux dernières nouvelles, la proposition de l'Iran a été rejetée, la Syrie devrait connaître le même sort si on se tient à la dernière déclaration du premier responsable des Verts, Rabah Madjer, qui veut rencontrer une sélection africaine. Reste donc la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Pour le moment, Madjer et son staff sont concentrés sur la liste des 23 devant disputer le prochain match des Verts contre le Nigeria, prévu le 10 novembre prochain au stade Chahid Hamlaoui de Constantine pour le compte de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018 où l'Algérie est éliminée. Par contre, le président de la commission chargée de l'Equipe nationale et vice-président de la FAF, Bachir Ould Zmirli qui s'occupe de ce volet, n'a pipé mot sur cette éventualité de saisir l'occasion de la date FIFA pour un match amical. Dans les pays «professionnels», on connaît la date du match amical parfois une année à l'avance. D'aucuns se rappellent combien d'encre a coulé et combien de «commentateurs» et «consultants» ont critiqué l'ex-président de la FAF de ne point avoir accepté de disputer des matchs amicaux en profitant des dates FIFA. Aujourd'hui, on se trouve, selon quelques bribes d'informations du côté de la FAF qu'à réfléchir pour ne pas dire qu'on hésite à choisir! Il est vrai qu'en valeurs intrinsèques et sans vouloir minimiser de la valeur des autres sélections, celle de l'Iran est de loin la meilleure. C'est aussi vrai pour les joueurs qui la composent que pour le jeu qu'elle pratique. Ce jeu qui rappelle bien le propre jeu des Verts qu'ils semblent avoir perdu... Mais, si on s'entête à faire plaisir au sélectionneur pour ne point être pris à partie au cas où, on va donc choisir une équipe modeste comme la République centrafricaine. Lors de la dernière conférence de presse pour ne pas dire la première en qualité de sélectionneur principal des Verts, Rabah Madjer a bien précisé que «Je veux un adversaire africain en match amical: C'est nécessaire de profiter des dates FIFA pour affronter d'autres sélections européennes, asiatiques, sud-américaines si c'est possible, mais en priorité africaines, je souhaite aussi organiser des stages avec les locaux le plus régulièrement possible, avec des matchs amicaux. On a une mission difficile mais passionnante à relever. On va tout faire pour y arriver...», a conclu l'ex-vedette de Porto. Il est utile de rappeler que le match Algérie-Nigeria, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, se jouera le vendredi 10 novembre 2017 à 20h30 au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.

Le choix du stade s'est fait, il y a deux mois, soit trois mois avant la date du match, comme le stipule la réglementation de la FIFA, alors que l'Algérie était encore en lice pour la qualification. Il ne restait qu'à fixer la date exacte et l'heure du match qui dépendaient de l'enjeu. En effet, dans le cas où les matchs de la poule auraient été décisifs, la FIFA les auraient programmés pour le même jour et à la même heure. Du moment où il n'y a plus d'enjeu, le Nigeria étant déjà qualifié, la FIFA a officialisé la date et l'heure proposées par la Fédération algérienne de football. Il est à préciser que le choix du 10 novembre 2017, soit un vendredi, devrait permettre à la sélection nationale de jouer un match amical contre un adversaire à désigner au plus tard le 14 novembre 2017, dernier jour de la période FIFA de novembre. Seulement, il faut savoir que pour le moment, même si un match amical serait disputé par les Verts le 14 novembre prochain, il ne sera pas comptabilisé par la FIFA, car le délai de la procédure pour ce faire est dépassé... Et dire que Zetchi et son Bureau fédéral savaient depuis leur élection que l'Algérie jouerait son dernier match des qualifications du Mondial en ce mois de novembre 2017 et qu'il y a bien de la place pour organiser un match amical durant cette date FIFA. Et on ose critiquer l'ex-président de la FAF?!...