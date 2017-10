ALGÉRIE-NIGERIA Gernot Rohr convoquera 25 joueurs

Le sélectionneur du Nigeria Gernot Rohr devrait convoquer 25 joueurs en vue du match face à l'Algérie du 10 novembre prochain à 20h30 au stade Chahid Hamlaoui de Constantine pour le compte de sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, a rapporté lundi la presse locale. Selon le site spécialisé Owngoalnigeria.com, sauf changement de dernière minute, trois joueurs à savoir Henry Onyekuru, Tyrone Ebuehi et Kenneth Omeruo seront de retour dans l'équipe des Super-Eagles, tandis que le duo Victor Moses et Elderson Echiejile manqueront à l'appel en raison de blessures. Déjà qualifié pour le Mondial 2018 en Russie, le Nigeria profitera de cette rencontre sans enjeu pour tester certains joueurs. Outre la rencontre contre les Verts, les Nigérians disputeront un match amical contre l'Argentine le

14 novembre prochain