BENZIA, ATTAQUANT DU LILLE OSC "La réussite nous fuit depuis le début de la saison"

L'attaquant international algérien de Lille OSC Yassine Benzia a regretté la mauvaise entame de saison du club nordique, estimant que son équipe manquait de réussite, à l'issue de la défaite concédée dimanche soir à domicile face à l'Olympique Marseille (1-0) en clôture de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1. «On a des idées, on a du contenu depuis quelques matchs mais la réussite nous fuit depuis le début de la saison. On progresse, il faut s'appuyer sur ces matchs, ne pas baisser la tête et continuer à travailler. Il y a de bons joueurs, l'équipe est encore jeune, mais ce n'est pas une excuse, il faut continuer à travailler. On va mettre les bouchées doubles pour pouvoir répéter ce genre de prestation avec la victoire», a-t-il indiqué au micro de Canal+. A l'issue de cette défaite, la 6e depuis le début de l'exercice en cours, le LOSC reste scotché à la 19e et avant-dernière place au classement avec 6 unités, alors que Marseille monte à la

4e position avec 21 points. «On est dégoûté, on a tout mis dans ce match. On s'est bien préparé toute la semaine mais ça n'a pas voulu rentrer, il y avait un grand Mandanda (gardien de but de l'OM, ndlr). On n'a pas de chance. Et l'arbitre qui siffle à chaque contact avec l'adversaire. On est tous abattus», a-t-il regretté. Benzia (22 ans) avait prolongé son contrat avec le club du Nord de deux saisons supplémentaires l'été dernier, soit jusqu'au mois de juin 2021.