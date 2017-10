CENTRES D'ENTRAÎNEMENT DE L'USMA ET DU CSC Démarrage imminent des travaux sous l'égide du MJS

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé avant-hier le démarrage imminent des travaux des centres d'entraînement de l'USM Alger et du CS Constantine, pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis. Le département ministériel a également souligné, dans son communiqué, l'avancement des travaux au niveau du centre de l'ES Sétif, champion d'Algérie en titre. Une séance de travail consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement de l'opération de réalisation des centres d'entraînement des clubs professionnels de football s'est tenue avant-hier au niveau du siège du MJS, en présence des directeurs de wilayas de la jeunesse et des sports et des présidents de

17 clubs ayant bénéficié des notifications d'affectation de terrain, a précisé la même source. Le secrétaire général du MJS «a exhorté les clubs à tout mettre en oeuvre pour la réalisation de ces centres qui seront d'un apport certain dans l'avancée du professionnalisme en Algérie», souligne la tutelle. Le MJS a rappelé «les différentes facilitées accordées par les pouvoirs publics, conformément aux directives du président de la République Abdelaziz Bouteflika», a conclu le communiqué.