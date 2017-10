COUPE D'ALGÉRIE La commission renforcée par Bahloul et Ali Malek

La Commission nationale de la coupe d'Algérie de la Fédération algérienne de football, présidée par Noureddine Bakiri, membre du Bureau fédéral, s'est renforcée par deux nouveaux membres: Amar Bahloul, membre du BF, et Ali Malek, président de la Ligue nationale du football amateur, a indiqué l'instance fédérale. Ce renfort est destiné à doter la coupe d'Algérie, compétition populaire par excellence dont la finale se joue en présence et sous l'autorité des plus hautes autorités de l'Etat, d'une commission étoffée où de nouvelles compétences sont venues s'ajouter à celles déjà existantes pour constituer une équipe homogène et cohérente qui saura tirer les leçons des expériences passées et mettre en place une organisation et une programmation incontestables dans tous leurs aspects pour que l'édition 2017-2018 soit un succès tant sur le plan sportif que sur celui de l'adhésion populaire, précise la FAF. Selon la même source, il n'est pas exclu, dans cet ordre d'idées, que cette commission soit renforcée ultérieurement par d'autres compétences. Sitôt les deux nouveaux membres installés, la commission de la coupe d'Algérie a tenu sa première séance de travail sous la direction de Noureddine Bakiri. Il a été question notamment des amendements à apporter au règlement de la coupe d'Algérie pour la catégorie seniors et pour toutes les autres catégories d'âge, notamment sur la domiciliation et la programmation. Des propositions seront arrêtées et soumises lors de la prochaine réunion de la Commission nationale, qui aura lieu le 9 novembre 2017 à Constantine.