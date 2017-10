RETOUR DE CHAOUCHI ET DJABOU, M'BOLHI ET FEGHOULI ÉCARTÉS Madjer livre sa première liste

Par Lounès MEBERBECHE -

Un trio de retour pour renforcer les Verts

Le coach national n'a pas fait les choses à moitié concernant cette fameuse liste attendue, puisqu'il a carrément osé des remaniements basés, selon toute vraisemblance, sur le temps de jeu et l'équilibre dans chaque compartiment.

Ayant attendu l'épuisement de tous les matchs des joueurs internationaux en clubs ce week-end, en Algérie et en Europe, le sélectionneur national des Verts, Rabah Madjer, a décidé d'annoncer hier, via le site de la FAF, la liste des 23 joueurs retenus pour le match contre le Nigeria, prévu le 10 novembre prochain à Constantine, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Même si cette rencontre n'a aucun enjeu pour l'EN, étant déjà éliminée, le staff technique algérien veut absolument réussir sa toute première sortie à la tête des Verts, de surcroît à domicile. Ainsi, Madjer, Ighil et Menad n'ont pas fait les choses à moitié concernant cette fameuse liste, attendue, puisqu'ils ont carrément osé des remaniements selon toute vraisemblance basés sur le temps de jeu et l'équilibre d'abord à chaque poste avec des doublures compétitives mais aussi des options supplémentaires à chaque compartiment. Ainsi, la toute première lecture de cette liste des «23» qui affronteront les Super Eagles est relative au fait que le coach national a préservé dans un premier temps le principal noyau des Verts qui a disputé les précédents matchs, à l'instar de Mandi, Ghoulam, Brahimi, Bensebaïni et Soudani, mais également en rappelant le fameux trio écarté, en l'occurrence Bentaleb, Slimani et Mahrez. Un choix logique et très attendu du moment que Madjer a déjà annoncé sa volonté de relancer l'esprit de concurrence mais aussi de préserver l'ossature de l'EN tout en faisant confiance aux joueurs les plus compétitifs. En parallèle, plusieurs joueurs ont fait les frais de ces remaniements «osés» du nouveau staff technique national, à l'image du portier Raïs M'Bolhi, Saphir Taïder, Adlène Guedioura, Ryad Boudebouz, Rachid Ghezzal et Adam Ounas. Ces éléments ont été écartés par manque de temps de jeu en clubs, ce qui semble assez logique et correct. Par ailleurs, d'autres joueurs affichent une forme moyenne en ce moment en clubs, chose qui ne leur a pas vraiment rendu service, comme c'est le cas de Ishak Belfodil, Idriss Saâdi, Mohamed Farès et Sofiane Feghouli. Voulant donner du sang neuf à son groupe, Rabah Madjer s'est appuyé sur les éléments soit écartés auparavant et qui font leur retour comme c'est le cas de Abdelmoumen Djabou, Baghdad Bounedjah, Zinédine Ferhat, Khoutir Ziti et Ismaël Bennacer, ou d'autres qui font leurs grands débuts tels que Ayoub Abdellaoui et Houari Ferhani. Il est important de noter le retour du capitaine des Verts, Carl Medjani, qui revient dans le groupe après avoir annoncé sa retraite internationale et qui pourrait faire à cette occasion sa dernière apparition sous le maillot de l'EN. En ce qui concerne le poste de gardien de buts, trois portiers ont été retenus, à savoir Chamseddine Rahmani (CSC), Abdelkader Salhi (CRB) et enfin le revenant Faouzi Chaouchi (MCA) qui retrouve la sélection plus de trois ans après. En défense, au niveau de l'axe central, Cadamuro, Bensebaïni, Abdellaoui (USMA) et Medjani sont les options choisies, alors que sur le couloir gauche, Ghoulam sera épaulé par Ferhani (JSK). Le flanc droit sera occupé soit par Ziti (ESS) soit par Attal (KV Courtrai). Au milieu du terrain, les habitués sont là, à savoir Benguit (USMA) et Brahimi, avec le retour de Bentaleb, Bennacer et Djabou. Enfin, en attaque, les Hanni, Soudani et Ferhat retrouveront leurs anciens partenaires Mahrez, Slimani et Bounedjah. Les joueurs convoqués sont tenus d'être présents au Centre technique national de Sidi Moussa le lundi

6 novembre 2017 à 16h. Une liste assez osée certes mais équilibrée et qui devra faire ses preuves d'abord à Constantine contre les Nigérians, avant de disputer un second match (amical) le 14 novembre prochain face à la sélection de la République centrafricaine, à 19h30 au stade du 5-Juillet à Alger. Ce match, qui interviendra à la date FIFA, quatre jours après le match officiel Algérie-Nigeria, sera dirigé par un trio d'arbitres de Tunisie. Un second test pour le staff de Rabah Madjer qui tentera d'abord de renouer avec les victoires et offrir un beau spectacle au public algérois ô combien exigeant et connaisseur