SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2017:ES SÉTIF - CR BELOUIZDAD (AUJOURD'HUI À 17H À CONSTANTINE) Une affiche de prestige pour un grand match

Par Saïd MEKKI -

L'ES Sétif, champion d'Algérie 2016-2017 et le Chabab Belouizdad animeront aujourd'hui à partir de 17h00 au stade du Chahid Hamlaoui de Constantine la 11e édition de la Supercoupe d'Algérie de football dans un match qui s'annonce ouvert à tous les pronostics.

Selon certains spécialistes et observateurs, l'ES Sétif est le favori théorique compte tenu du temps qu'a eu le staff technique pour préparer cette Supercoupe d'Algérie.

En effet, Kheïreddine Madoui a saisi l'occasion du report de son match de championnat contre l'USMA pour bien préparer son groupe durant deux semaines. Samedi dernier, l'équipe sétifienne a bien montré le premier résultat de cette bonne préparation en allant battre le MC Oran, à Zabana (1-2) pour réduire l'écart d'avec le leader, le CS Constantine qui ne se trouve désormais qu'à 3 points des Sétifiens au classement. Cette victoire à l'extérieur a revigoré les joueurs sétifiens qui se sont donné à coeur joie lors de la reprise des entraînements cette semaine. Madoui a fait travailler ses joueurs lors des séances d'entraînement entre le complexe El Baz et le 8 mai 45 avant de s'envoler hier, en direction de Constantine. Et justement, c'est hier, au moment où on mettait sous presse que les joueurs sétifiens devraient effectuer leur séance d'entraînement sur la pelouse du stade où se jouera cette Supercoupe aujourd'hui, à savoir le stade Chahid Hamlaoui. Les fans de l'équipe sétifienne veulent bien que Djabou et ses coéquipiers leur offrent cette prestigieuse Supercoupe d'Algérie comme premier trophée de la nouvelle saison 2017-2018.

D'ailleurs le président de l'Entente de Sétif, Hammar, ne cache pas les prétentions de son équipe dans ce match contre le CR Belouizdad en indiquant qu'«on a l'ambition de glaner ce premier titre de la saison et prendre une revanche sportive sur le Chabab qui nous a battus au mois de juillet dernier lors de la finale de la coupe d'Algérie» et au même responsable d'ajouter: «Nous avons bien des atouts pour aller chercher cette Supercoupe d'Algérie...». «Le moral des joueurs est donc au beau fixe et l'équipe est bien prête», indique de son côté, le coach adjoint de l'ESS, Zorgane qui veut aussi prendre sa revanche sur le CRB car, dit-il «la défaite de la finale de la coupe d'Algérie contre cette même équipe du CRB m'a fait très mal...». Question effectif, le coach Kheireddine Madoui, enregistre avec satisfaction le retour de Bedrane et aura donc l'embarras du choix pour son «onze» rentrant dans la mesure où tous les joueurs sont à sa disposition. Les joueurs du CR Belouizdad, eux, se doivent donc de bien prendre au sérieux cette équipe setifienne décidée à prendre sa revanche sur leur équipe d'autant plus que pas moins de 13 joueurs de l'effectif actuel de l'ESS avaitent perdu cette finale de la coupe d'Algérie devant les Belouizdadi. Le Chabab de Belouizdad drivé par le Serbe, Todorov, reste sur une lourde défaite en championnat d'Algérie face à l'USM Alger. Ce qui risque d'affecter encore plus le moral des joueurs qui attendent toujours la régularisation de leur situation financière de la part de la direction de l'équipe. De plus, des supporters des Rouge et Blanc ont montré leur désapprobation des derniers résultats de l'équipe, incapable de gagner des matchs. Ce qui met plus de pression sur les joueurs dans ce match devant la redoutable équipe de l'Entente de Sétif aujourd'hui. Il est vrai que le staff technique des Rouge et Blanc avait enregistré beaucoup de titulaires absents lors du match contre l'USMA. Ce qui explique le «naufrage» de l'équipe (4-0). Pressé par des supporters, le coach du Chabab a même annoncé à l'issue de ce match que si c'est lui le problème, il est prêt à quitter la barre technique. Ce qui a fait réagir le président Bouhafs qui s'est réuni avec le coach pour le garder à la barre technique et ainsi assurer la stabilité de l'équipe. L'équipe est rentrée en regroupement cette semaine au Centre technique de Sidi Moussa pour bien préparer ce match. Côté effectif, le coach Todorov enregistre avec satisfaction le retour de ses défenseurs Belaïli et Bouchar qui le conforte dans ce secteur névralgique surtout devant une équipe sétifienne avec des attaquants racés. L'équipe devait s'entraîner hier, au moment où on mettait sous presse, soit juste après l'ESS, sur le terrain qu' abrite la rencontre d'aujourd'hui. Les deux équipes ont bénéficié de 40 minutes chacune comme temps d'entraînement la veille de cette coupe de prestige. Le défenseur Khoudi a déclaré «On a tous envie de nous racheter de cette défaite contre l'USMA en décrochant la Supercoupe d'Algérie.» Et au même joueur de conclure: «Je promets aux supporters qu'on fera tout pour leur offrir la victoire face à l'ESS.» Le match s'annonce donc des plus ouverts et risque bien de se jouer sur un détail au vu de la valeur des deux équipes en présence. A noter enfin que ce match sera dirigé par l'arbitre international Abderrazak Arab. Il sera assisté de Abbès Akram Zerhouni et Samir Baiod, alors que le quatrième arbitre est Aymen Bouslimani.