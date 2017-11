ASM ORAN Le bus de l'équipe réserve caillassé à Béjaïa

Le bus transportant l'équipe réserve de l'ASM Oran a fait l'objet de jets de projectiles sur son chemin du retour de Béjaïa, où la formation de M'dina J'dida a affronté la JSMB, avant-hier dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 2, a-t-on appris hier de la direction du club oranais. Selon la même source, «fort heureusement que l'incident n'a pas fait de victimes parmi les membres de la délégation, à l'exception de trois joueurs légèrement touchés, au moment où une vitre du bus a volé en éclats». Les auteurs de cette agression ne sont pas connus, alors que dans les milieux de la formation oranaise, l'on montre du doigt certains supporters qui ont fait le déplacement à Béjaïa et qui ont voulu s'attaquer aux joueurs de leur équipe première, mais qui se sont trompés de cible. L'ASMO, qui a renoué avec la victoire vendredi dernier en l'emportant à domicile contre le CRB Aïn Fakroun, est retombée dans ses travers en s'inclinant mardi face à la JSMB (3-1). Les protégés de l'entraîneur Salem Laoufi ont reculé à la 7e place avec 13 points, accusant un retard de

six unités sur les coleaders, l'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, rappelle-t-on.