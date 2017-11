CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE TENNIS SENIORS (GARÇONS-FILLES) Coup d'envoi hier de la compétition à Oran

La première journée de cette épreuve, qui s'étalera sur quatre jours, a été réservée aux matchs de premier et deuxième tour. Les quarts de finale et les demi-finales sont prévus pour aujourd'hui et demain matin.

Le championnat d'Algérie seniors, garçons et filles, de tennis, a débuté hier matin au niveau du complexe sportif de l'AS PTT d'Oran «Kacem Elimam», avec une forte participation de clubs représentants six ligues de wilaya. Les ligues concernées sont: Oran, Alger, Tlemcen, Skikda, Biskra et Boumerdès. La première journée de cette épreuve, qui s'étalera sur quatre jours, a été réservée aux matchs de premier et deuxième tour.

Les quarts de finale et les demi-finales sont prévus pour aujourd'hui et demain matin. Les finales doubles, quant à elles, auront lieu demain après-midi, alors que celles des simples, sont prévues pour samedi matin, soit le dernier jour de la compétition. Et si Amira Benaïssa (ASSN), championne d'Algérie sortante, est pressentie pour dominer l'épreuve chez les filles, les observateurs s'attendent à ce que la bataille soit rude chez les garçons. En effet, Abdelhak Hamreulaïne (GSP) qui a remporté le titre de l'édition de 2016 déroulée à Aïn Defla, devrait se méfier de son coéquipier dans le même club, Youcef Rihane.

Les techniciens présents à ce championnat national n'écartent d'ailleurs pas l'hypothèse de voir le jeune Rihane créer la surprise. Youcef arrive à Oran avec un moral gonflé à bloc, lui qui vient d'atteindre la finale du tournoi international Juniors «Raquette d'or», Grade 3, qui s'est déroulé, du 22 au 28 octobre 2017, au Royale Tennis Club de Mohammedia (Maroc), mais qu'il a perdue face au Marocain Yassir Kilani

(6-3 4-6 1-6).

Par ailleurs, le président de la ligue oranaise de Tennis, coorganisatrice du championnat, Boudjemaâ Tedjini, s'est félicité des conditions du déroulement de la compétition, assurant que les athlètes et leurs accompagnateurs ont été bien pris en charge, et que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de l'épreuve.