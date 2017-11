CLASSEMENT DES MEILLEURS PASSEURS (LIGUE 2 FRANÇAISE) Ferhat se fait rejoindre à la 1ère place

L'attaquant international algérien du Havre AC, Zinédine Ferhat, longtemps seul en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française, avec

six offrandes, s'est fait rejoindre lors de la 13e journée par Diego Rigonato, du Stade de Reims, qui totalise également six passes décisives. L'ex-Usmiste (24 ans) avait brillé au cours de cette 13e journée, mais autrement que d'habitude, puisqu'au lieu de servir ses camarades, comme à l'accoutumée, il a lui-même inscrit l'un des buts qui ont offert la victoire au Havre, sur le terrain de Quevilly (2-0). Il s'agit du deuxième but personnel cette saison pour Ferhat, qui est en train de réaliser son meilleur parcours dans le championnat de Ligue 2 française, depuis l'été 2016, lorsqu'il avait débarqué en Normandie. Un deuxième Algérien figure dans le Top 10 des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française, à savoir, l'ancien Marseillais Karim Ziani, actuellement à l'US Orléans, et qui pointe actuellement à la 8e place, avec trois offrandes. L'ex-international algérien (35 ans) partage cette 8e place avec 12 autres joueurs, dont Rémy Dugimont (Clermont Foot), Ghislain Gimbert (AC Ajaccio), Kévin Fortune

(RC Lens), Romain Grange (Niort) et Pierre Bouby (US Orléans). Ferhat (24 ans) a été sacré meilleur joueur du championnat de Ligue 2 française au mois d'août dernier, où il a devancé le meneur de jeu du

FC Sochaux, Florian Martin et l'attaquant de Lorient, Denis Bouanga.