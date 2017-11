COUPE DU MONDE DE SABRE MASCULIN Des champions olympiques d'Europe à Alger

Cent-trente-trois escrimeurs, représentant 27 pays, dont certains champions olympiques et d'Europe, seront engagés dans la Coupe du monde 2017 de sabre masculin, qui débutera aujourd'hui et se poursuivra

jusqu'au 5 novembre prochain à Alger, a annoncé avant-hier le président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE) Raouf Salim Bernaoui. «Le champion olympique en titre, le Hongrois Aron Szilagyi, vice-champion olympique en titre, l'Américain Daryl Homer ainsi que le grand champion italien Aldo Montano, cinq fois champion d'Europe et deux fois champion olympique seront présents à Alger, pour cette étape de Coupe du monde de sabre masculin», a cité entre autres Bernaoui, en conférence de presse à l'hôtel Sofitel, pour dire que «le niveau de la compétition sera très élevé».

C'est la capitale sénégalaise Dakar qui devait abriter initialement cette étape, mais faute de moyens, elle s'est finalement désengagée, et c'est là que l'Algérie s'est proposée pour accueillir l'évènement. Ayant déjà organisé avec succès deux étapes de Coupe du monde de fleuret féminin, l'Algérie s'est facilement vu accepter la demande de remplacer le Sénégal, pour abriter cette Coupe du monde de sabre masculin, et elle a pris toutes les dispositions logistiques et organisationnelles nécessaires au bon déroulement de cet évènement planétaire, qui, selon le président de la FAE «sera probablement très médiatisé», y compris par des chaînes étrangères. L'Algérie, pays hôte de la compétition sera représentée par cinq athlètes, l'Argentine (1), la Belgique (4), le Canada (6), la

RD Congo (3), l'Egypte (2), l'Espagne (2), la France (12), la Grande-Bretagne (9), la Géorgie (4), l'Allemagne (5), Hong Kong (4), la Hongrie (4), l'Iran (4), l'Irak (1), les Iles Vierges (1), l'Italie (12), le Japon (8), la Corée du Sud (7), le Maroc (2), le Mali (2), la Roumanie (5), la Russie (9), la Tunisie (1), la Turquie (1), l'Ukraine (5) et les Etats-Unis (12). Les cinq représentants algériens sont: Akram Bounabi, Açyl Maziz, Anis Maïri, Zinédine Haroui et Hamza Kasdi, qui, de par son expérience, sera la figure de proue de la sélection nationale. Deux formules sont inscrites au programme de cette étape de Coupe du monde à Alger, à savoir, l'épreuve individuelle

(2-4 novembre), et l'épreuve

par équipes (5 novembre). Les 27 pays présents seront concernés par l'épreuve individuelle, mais seuls 18 d'entre eux pourront disputer l'épreuve «par équipes». Les cinq représentants algériens dans cette compétition sont issus pour la plupart de la catégorie juniors et devraient donc gagner en expérience, à travers le contact avec la crème du sabre mondial.