LE RC KOUBA DÉCROCHE SA 1ÈRE VICTOIRE DE LA SAISON L'AS Aïn M'lila rejoint la JSM Skikda en tête

La 9e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, jouée avant-hier, a connu un nouveau rebondissement en tête du classement avec le retour à la première place de l'AS Aïn M'lila, petit vainqueur du MC Saïda (1-0), qui rejoint la JSM Skikda tenue en échec à Chlef (1-1), alors que le nouveau promu, le RC Kouba signe son premier succès de la saison aux dépens du CA Batna (2-0). Un petit but de Hachemi (25e) a suffi aux M'lilis de retrouver la 1ère place au classement général, alors qu'une meute de poursuivants organise la poursuite à l'instar des coureurs cyclistes qui organisent la chasse à chaque échappée d'un fuyard. Les Skikdis qui jouaient gros à Chlef, ont réussi l'essentiel, à savoir le nul (0-0) qui leur permet de garder la tête du classement, mais cette fois ci-conjointement avec l'ASAM. Avant-hier, le grand perdant n'est autre que le MO Béjaïa (2e-18 pts) qui a concédé le nul aux ultimes instants devant le mal-classé Aïn Fakroun qui doit une fière chandelle à Tatam, auteur d'un doublé (9e, 85e) qui n'a fait que répondre au Bougiote Belkacemi (29e, 52e). L'autre représentant de Béjaïa, la JSMB, n'a pas raté l'occasion de s'approcher des leaders en signant une belle victoire (3-1) face à l'ASM Oran qui alterne le bon et le moins bon. Belkacem auteur lui aussi de deux buts (36e et 66e) a pris part à la remontée de son équipe au classement général (4e-17 pts). Le RC Relizane a enregistré la plus nette victoire de la journée aux dépens du MC El-Eulma (3-1), dont un doublé de Belgherbi qui a propulsé l'équipe à la 5e place. Deux surprises ont émaillé cette journée, à savoir la victoire du RCK et de l'A.Boussaâda. Les Koubéens ont enregistré leur premier succès de la saison devant le CA Batna, grâce à Amrane (10e) et Metref (81e), une victoire salutaire qui va donner un peu d'oxygène avant d'entamer les prochaines journées. La performance des Boussaâdis est assez remarquable en s'imposant en déplacement à Tlemcen (1-0) où il est difficile de grignoter des points. Un but en or de Baâli (85e) a ôté tout espoir aux Zianides de revenir au score, et du coup permettre à l'ABS de se donner un peu d'air. Le dernier match de cette journée entre le GC Mascara et le CABBA s'est terminé sur un résultat nul (1-1) qui n'arrange personne.