LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA Hanni et Anderlecht éliminés

L'international algérien Sofiane Hanni et son club belge Anderlecht, ont perdu tout espoir de jouer le second tour de la Ligue des champions d'Europe, après leur lourde défaite avant-hier soir au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain (5-0), comptant pour la 4e journée du groupe B. Les buts de la rencontre ont été inscrits par l'Italien Marco Verrati (30e), le Brésilien Neymar (45'+4), et le Français Layvin Kurzawa qui a signé un triplé (52e, 72e et 78e). Il s'agit du quatrième revers en autant de matchs pour le champion belge, après les défaites concédées lors des trois premières journées contre respectivement le Bayern Munich (3-0), Celtic Glasgow (0-3) et PSG (0-4). A l'issue de cette journée, le PSG (12 pts) et le Bayern Munich (9 pts) ont validé leur billet pour les 8es de finale. Le Celtic (3 pts) et Anderlecht (0 pt) tenteront de décrocher une qualification pour l'Europa League. Hanni, titulaire face au PSG, a cédé sa place à son coéquipier, le Polonais Lukasz Teodorczyk après 60 minutes de jeu.