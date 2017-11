MC ALGER-PARADOU AC (AUJOURD'HUI-16H) Les Vert et Rouge pour une 3e victoire

Par Saïd MEKKI -

Le MCA aura fort à faire devant cette équipe du Paradou difficile à manoeuvrer surtout sur la pelouse du stade Omar-Hammadi qu'ils connaissent bien.

Après avoir récolté deux victoires consécutives face à des équipes coriaces, à savoir la JS Kabylie et l'USM Blida, les joueurs du MC Alger, veulent faire la passe de trois, aujourd'hui au stade Omar-Hammadi de Bologhine. D'ailleurs, ce match est très important pour les gars du Paradou dans la mesure où ils restent sur une surprenante défaite à domicile la semaine dernière face à une autre équipe algéroise, l'USM El Harrach.

C'est dire que le MCA aura fort à faire devant cette équipe du Paradou difficile à manoeuvrer surtout sur la pelouse du stade Omar-Hammadi qu'ils connaissent bien. Pour les joueurs du Paradou ce second derby consécutif n'est à rater sous aucun prétexte afin de se racheter auprès de leur public.

Seulement, le staff technique de l'équipe pourrait ne pas compter sur le défenseur Bouchina victime d'une méchante blessure à la cheville. Pour ce derby, le Paradou AC qui reste sur une défaite dans un premier derby, subira un test révélateur en affrontant le MC Alger, revigoré par ses deux dernières victoires dont un en déplacement.

De plus le jeune attaquant Mellali ratera ce deuxième match puisqu'il a écopé de deux rencontres de suspension à cause de son geste condamnable à plus d'un titre lors du match contre le DRBT. Du côté du Mouloudia d'Alger, il n'est pas question non plus de perdre un derby à la veille d'un second, très important, face à l'autre voisin, l'USMA.

Une troisième victoire consécutive serait bénéfique sur le plan moral pour les joueurs du coach Casoni. Ce dernier a bien expliqué à ses joueurs les points faibles et forts du PAC après visionnage de ses matchs. En tout cas, ce derby s'annonce très ouvert et se jouera certainement sur un détail pour deux équipes pratiquant du beau football.