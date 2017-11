FINALES MONDIALES DE KARTING «ROTAX MAX CHALLENGE» Deux pilotes algériens présents au Portugal

Cette compétition est prévue du 4 au 11 novembre 2017

Les deux pilotes algériens Sofiane Salhi (23 ans) et Malik Tlemceni (15 ans) iront au Portugal avec l'ambition d'atteindre les finales malgré la difficulté de la tâche, en présence de 360 concurrents issus de plusieurs pays plus expérimentés dans le domaine.

Les deux pilotes algériens Sofiane Salhi (senior) et Malik Tlemceni (junior) prendront part aux finales mondiales de Karting «Rotax Max Challenge», prévues du 4 au 11 novembre 2017, sur le kartodromo del Algarve à Portimao (Portugal), a indiqué, le président du club Nadi Riadhi Dély Ibrahim (Nrdi), Amine Laibi. L'Algérie sera présente dans deux catégories à Portimao, contrairement à l'an dernier où elle avait fait figure uniquement dans la catégorie senior. «C'est notre deuxième participation de suite à cette échéance après l'édition 2016 en Italie où nous étions présents avec un seul représentant, le pilote Salhi. Cette compétition est considérée comme une des épreuves les plus pointues et relevées du sport karting qui se fait avec des machines motorisées par les moteurs rotax max», a détaillé Laïbi lors d'une conférence de presse à Alger. Selon la même source, des critères de sélection ont été définis pour dégager les noms des participants algériens. «Sofiane Salhi qui a déjà participé à la compétition l'an dernier, a composté son billet pour le rendez-vous portugais lors d'un championnat organisé en Algérie, alors que Tlemceni a été engagé dans la catégorie junior suite au désistement d'un pilote étranger. Nous avons opté pour Tlemceni car c'est un pilote qui a déjà 3 ans d'expérience et qui exerce actuellement en Espagne. Ce sera une opportunité pour nous de lancer la catégorie junior et la promouvoir en Algérie», a estimé Laïbi. Quelque 360 pilotes, s'affronteront pendant une semaine dans différentes catégories, à savoir: Mico Max, Mini Max, Juniors Max, seniors max, DD2 et DD2 master. «Tlemceni sera présent dans la catégorie juniors Max alors que Salhi sera engagé dans la catégorie seniors Max. Après le contrôle du matériel et l'enregistrement lors des deux premières journées, les pilotes effectueront ensuite les essais libres pendant 15 minutes pour essayer de trouver les bons réglages moteurs avant d'entamer les essais officiels pour décrocher des places dans les courses des manches qualificatives pour les demi-finales», a fait savoir Massi Bouagache, directeur général de sport one. Les deux pilotes algériens Sofiane Salhi (23 ans) et Malik Tlemceni (15 ans) iront au Portugal avec l'ambition d'atteindre les finales malgré la difficulté de la tâche en présence de 360 concurrents issus de plusieurs pays plus expérimentés dans le domaine. «Mon objectif est d'être rapide et de tourner dans le même dixième des leaders, c'est un objectif assez réaliste même si la préparation et le standard des courses sont un peu différents par rapport à ce qui se fait à l'étranger, mais je vais tout faire pour y arriver», a expliqué Salhi. «Cette année, je me suis qualifié tôt pour cette compétition par rapport à l'année dernière, et je me suis préparé à l'avance. Ce sera une nouvelle aventure pour moi dont je souhaite réaliser des résultats positifs», a-t-il poursuivi. Pour sa part, le jeune Tlemceni souhaite «atteindre» le dernier carré et «réaliser» de meilleurs chronos. «Mon objectif est d'aller le plus loin possible dans cette échéance et être le plus rapide pour atteindre la finale. Je vais profiter de mon expérience des trois dernières années en Espagne où je me suis amélioré. Nous allons défendre l'emblème national dignement», a indiqué Tlemceni.