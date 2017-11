LEICESTER CITY Mahrez à l'OM c'est possible

Le départ de l'ancien joueur du Havre semble inéluctable mais encore faut-il un point de chute qui satisfasse tout le monde.

Elu meilleur joueur du championnat anglais à l'issue de la saison 2015-16, Riyad Mahrez avait fait le choix plutôt courageux de rester à Leicester pour disputer la Ligue des champions avec la révélation de la Premier League. L'ailier algérien avait notamment vu la grosse proposition d'Arsenal lui passer sous le nez. Désormais, il doit se demander comment il peut encore être chez les Foxes, qui luttent pour la deuxième année consécutive pour leur maintien parmi l'élite. Le départ de l'ancien joueur du Havre semble inéluctable mais encore faut-il un point de chute qui satisfasse tout le monde. Ce ne serait pas Barcelone, évoqué l'été dernier, ni Arsenal, mais l'Olympique de Marseille selon la presse anglaise. Plusieurs sources rebondissent ainsi sur l'intérêt du club provençal pour le milieu offensif algérien, avec une offensive possible pour cet hiver. Pour convaincre Leicester de lâcher son joueur, les dirigeants marseillais devraient toutefois monter très haut, puisqu'une somme de 30 millions d'euros est attendue par le club anglais. Des exigences qui avaient déjà empêché son départ l'été dernier, et qui pourraient donc être revues à la baisse, le tarif semblant assez prohibitif. Mais surtout, il se murmure que Mahrez, un temps repoussé par Vincent Labrune quand il avait été proposé à l'OM en 2014, serait désormais tenté par l'idée de rejoindre le Vieux Port. Des intérêts qui pourraient donc se concilier, même s'il faudra aussi savoir ce que souhaite Claude Puel, le nouvel entraîneur des Foxes, qui pourrait déclarer Mahrez comme intransférable.

Gourcuff veut Slimani à Rennes

Selon la presse anglaise, Rennes et Watford auraient officiellement sollicité l'avant-centre algérien de Leicester City, Islam Slimani. L'Algérien serait aussi dans le viseur de Crystal Palace. Malgré un engagement courant jusqu'en juin 2020 avec Leicester City, l'avant-centre international algérien Islam Slimani (29 ans) envisagerait sérieusement de faire ses valises lors du mercato d'hiver.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l'ancien joueur du Sporting Portugal est resté scotché dimanche sur le banc des remplaçants pour la première de Claude Puel, le nouveau manager des Foxes (une victoire 2-0 contre Everton). Selon toute vraisemblance, l'attaquant des Verts ne devrait pas se contenter d'une telle situation et une discussion devrait rapidement avoir lieu avec le successeur de Craig Shakespeare.

En Premier League, Crystal Palace et Watford seraient ainsi intéressés par le rachat de son engagement. Mais une écurie de Ligue 1 serait aussi sur les rangs. Privé pour plusieurs mois de l'ex-Messin Ismaël Sarr, Rennes pourrait apparemment essayer d'obtenir un prêt de celui qui a été recruté pour un peu plus de 30 millions d'euros l'an dernier. Christian Gourcuff, l'entraîneur des coéquipiers de Benjamin André, l'a déjà eu sous ses ordres avec la sélection algérienne et pourrait tenter de le relancer avec les Rouge et Noir, où évoluent ses compatriotes Raïs M'Bolhi et Ramy Bensebaïni.