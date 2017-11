LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE:OLYMPIQUE MÉDÉA-USM ALGER (AUJOURD'HUI-15H) Histoire de confirmation

Par Saïd BOUCETTA -

Les deux formations en quête de points pour remonter au classement

Les joueurs du coach Slimani se sont bien préparés durant la semaine et se déclarent prêts à saisir l'occasion de jouer à domicile pour battre une solide équipe de l'USM Alger avec ses «vedettes».

Avec un moral au beau fixe, suite à leur dernier bon résultat respectif, l'Olympique Médéa et l'USM Alger croiseront le fer aujourd'hui au stade Imam Lyès dans un match ouvert à tous les pronostics. Ainsi, les deux formations cherchent à confirmer leur bonne santé. Or, il se trouve que les deux équipes partagent la même place au classement général à savoir la 11e position avec 11 points chacun. La pression serait très forte sur les épaules des Médéens dans la mesure où ils joueront sur leur propre terrain et devant leur propre public. Les joueurs du coach Slimani se sont bien préparés durant la semaine et se déclarent prêts à saisir l'occasion de jouer à domicile pour battre une solide équipe de l'USM Alger avec ses «vedettes». Ce match serait certainement très disputé d'où l'explication du coach de Médéa qui a axé son travail avec ses poulains sur l'aspect physique. D'ailleurs, à la reprise des entraînements, Slimani a consacré la première séance de travail à la récupération. Par la suite, c'est bien évidemment l'aspect tactique et technique qu'il a travaillé surtout dans les dernières séances où le travail devant les bois a été très renforcé. Histoire de mettre les attaquants devant leur responsabilité d'autant plus que la défense de l'USMA est bien solide avec un gardien de but nommé Zemmamouche. Sur le plan de l'effectif, Slimani ne pourrait pas compter sur un seul joueur à savoir Mesfar qui est blessé depuis le match contre le CRB. Il a d'ailleurs raté deux matchs contre la JSS et le CSC. Mais, Slimani possède un effectif bien riche pour tenter un bon résultat face à une équipe de l'USMA bien difficile à manier. Et à ce propos, les Usmistes qui restent sur deux belles victoires consécutives dont la dernière face au CR Belouizdad (4-0), comptent rester sur cette dynamique. Pour ce match en déplacement, le coach des Rouge et Noir, le Belge Paul Put n'a pas omis d'avertir ses joueurs sur cette coriace équipe de l'OM. Pour le coach de l'USMA, il s'agit d'arracher les trois points de la victoire et ce, quel qu'en soit la manière. C'est dire que Paul Put veut une troisième victoire consécutive pour son équipe afin de rencontrer par la suite le voisin, le MCA avec un moral gonflé à bloc et loin de toute pression. Or, l'OM est une équipe réputée intraitable à domicile et donc la mission des Rouge et Noir s'annonce donc bien difficile. Le coach Paul Put enregistre quelques absences de son effectif pour ce match. Il y a donc Meftah qui est blessé et donc incertain, Benkhemassa est sous le coup d'une suspension alors que Hamzaoui et Saâyoud reviennent de blessure et sont donc incertains. La richesse de l'effectif permet, en tout cas au coach de trouver les solutions pour bien mener cette mission difficile en déplacement.