AL SADD Bounedjah inscrit son 4e but en autant de matchs

L'international algérien Baghdad Bounedjah a contribué au succès de son équipe Al Sadd contre Al Ahly (2-1) avant-hier soir en match de la 7e journée du championnat qatari de première division. Le buteur algérien a ouvert le score pour son équipe à la 7e minute avant que son coéquipier Al Hidoussi ne marque le second but à la 18e minute. A la faveur de cette précieuse victoire, Al Sadd prend provisoirement la tête du classement avec 18 points. C'est le quatrième but de la saison pour l'ancien attaquant de l'USM El Harrach.