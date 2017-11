CHAMPIONNAT ARABE DE VTT L'Algérie termine en tête avec trois médailles d'or

L'Algérie a terminé en tête du tableau des médailles du Championnat arabe de vélo tout-terrain (VTT) avec trois médailles en or et une en argent, au terme de la troisième et dernière journée disputée mercredi dernier à Tunis. Le coureur algérien Abderrahmane Mansouri a remporté mercredi l'épreuve masculine (seniors) du Championnat arabe de VTT, parcourue sur une distance de 36,4 km (7 tours sur un circuit de 5,2 km) en 1h 17min 13sec, devant le Tunisien Maher Habbouria (1h 17min 21sec) et le Marocain Mohamed Zarhoun (1h 17 min 42sec).

A la suite de cette course, le Marocain Sofiane Haddi a remporté la première place de l'élite olympique, en s'imposant en 1h 14:58, devant l'Algérien Abderrahmane Mansouri (1h17:13) et le Tunisien Maher Habbouria (1h17:21). La première journée du championnat, réservée à la course féminine, avait vu la victoire de l'Algérienne Aïcha Tihar, et la deuxième journée consacrée à l'épreuve masculine des U23 garçons a enregistré la domination de l'Algérien Hamza Mansouri.

Au tableau des médailles, l'Algérie a terminé à la première place avec 3 médailles en or et 1 en argent, devant le Maroc (1 or et 2 bronze) et la Tunisie (3 argent et 2 bronze).

Huit pays ont pris part à ce rendez-vous. Il s'agit de la Tunisie (pays hôte), de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, de l'Egypte, du Liban, de la Jordanie et de Oman.