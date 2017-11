CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'HALTÉROPHILIE CADETS ET JUNIORS Des athlètes de Aïn Témouchent honorés

Des athlètes algériens du club amateur «Nedjm Sidi Benadda» (wilaya de Aïn Témouchent), qui se sont illustrés au championnat d'Afrique d'haltérophilie cadets et juniors disputé du 7 au 14 octobre en Ouganda, ont été honorés mercredi par la wali Labiba Ouinaz, dans le cadre des festivités célébrant le 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale. Quatre athlètes de Sidi Benadda participant à ce championnat d'Afrique ont été honorés dont Bouazza Abid Mohamed Amine (62 kg cadets) qui a récolté 3 médailles d'or, Abdennour Larigui en 56 kg cadets (2 médailles d'or et une en argent), a indiqué l'entraîneur Smaine Mansouri. Abderrahmane Hount (56 kg cadets) a décroché 3 médailles d'or et a battu quatre records nationaux, alors que Mohamed Amine Othmane a obtenu 3 médailles d'or dans la catégorie des 62 kg cadets, a-t-il ajouté. Le club «Nedjm Sidi Benadda» d'haltérophilie, créé en 2013, prépare activement le Championnat arabe d'haltérophilie cadets et juniors prévu en décembre prochain en Egypte, outre les Jeux africains prévus en 2018 en Algérie.