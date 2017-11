CHAMPIONNAT NATIONAL DE KAYAK MONOPLACE Le club "Hippone Sub" de Annaba se distingue

Les kayakistes du club «Hippone Sub» d'Annaba se sont illustrés au championnat d'Algérie de kayak monoplace toutes catégories confondues, disputé mercredi dernier au lac d'Oum El-Ghellaz à Oued Tlélat (Oran).

Les athlètes de «Hippone Sub» ont dominé la compétition remportant la première place au classement par équipes raflant plusieurs titres en filles et garçons devant ceux de l'association sportive «Khedim Mustapha» d'Oran et du club de la jeunesse algéroise d'aviron et canoë-kayak. Au total, 18 courses se sont déroulées dans cette compétition sur des embarcations de types vital et vitesse K1, jugée d'un niveau technique appréciable par les spécialités ce qui est bien encourageant pour l'avenir de cette spécialité qui a connu un grand succès grâce à la contribution de l'APC de Oued Tlélat, devant un public nombreux sous un temps clément et ensoleillé. Cette compétition d'une journée, organisée par la ligue oranaise des sociétés d'aviron et de canoë-kayak en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et l'APC d'Oued Tlélat, coïncide avec les festivités du 63ème anniversaire de la glorieuse révolution du 1er Novembre 1954. Plus de 100 compétiteurs cadets, juniors et seniors filles et garçons, ont pris part a ce championnat, issus de neuf clubs, à savoir l'Itihad Riyadi Chorta d'Annaba, Hippone Sub d'Annaba, la Protection civile d'Annaba, Sport nautique d'Alger, Club jeunesse algéroise aviron canoë-kayak, l'AS Sidi El Houari Marine et l'AS Khedim Mustapha d'Oran, le CSU Oran et la sélection nationale militaire.

Ce rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de remise de trophées et de médailles, en présence des membres de la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak et de représentants de la DJS d'Oran.