CHAMPIONNATS ARABES U18 D'ATHLÉTISME (1ÈRE JOURNÉE) Cinq médailles dont deux en or pour l'Algérie

La sélection algérienne d'athlétisme a remporté cinq médailles dont deux en or lors de la première journée des Championnats arabes des moins de 18 ans, disputée avant-hier à Tunis. Les médailles d'or algériennes ont été décrochées par Loubna Behadja sur 100m plat et Asma Araibia au concours de saut en longueur, alors que les sprinters Hichem Bekouche sur 110m haies et Djihane Bensekla sur le 100 m plat se sont adjugé les médailles d'argent de leur spécialité. La médaille de bronze algérienne est remportée par Souhila Azzi sur le 5 km marche. La sélection algérienne d'athlétisme prend part à cette compétition avec 39 athlètes dont une vingtaine de filles. Les Championnats arabe d'athlétisme qui se poursuivent jusqu'au 5 novembre enregistrent la participation des Emirats arabe unis, le Koweït, le Liban, l'Arabie saoudite, la Libye, l'Algérie, le Maroc, le Soudan, Oman, Qatar, la Jordanie, l'Irak, le Yémen et la Tunisie.