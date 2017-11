COURSE CYCLISTE RÉGIONALE D'EL KHROUB 160 coureurs au départ de la 3e édition

Quelque 160 coureurs venus des wilayas de Béjaïa, Sétif, Annaba, Skikda, Batna et Constantine, ont pris part mercredi à la 3e édition de la course cycliste régionale, organisée dans la commune d'El Khroub (Constantine) à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Organisée par l'Office sport, culture, loisirs et tourisme (Oscult) et la ligue de cyclisme de Constantine, cette compétition qui s'est déroulée dans un circuit fermé de 4 km sur un chemin communal entre la ville d'El Khroub et celle de Ali Mendjeli, a vu la participation de cinq catégories de cyclistes, a-t-on relevé. Chaque catégorie avait réalisé un nombre de tours avant de franchir la ligne d'arrivée, a indiqué le président de la ligue de cyclisme de Constantine, Yacine Lafala, précisant que les Benjamins ont effectué 1 tour, les minimes 7 tours, les cadets 12 tours et les juniors et seniors 15 tours. Cette édition qui s'est déroulée dans un climat doux sous un ciel dégagé, a été marquée par la présence d'un public nombreux. «Cette manifestation sportive qui se tient le 1er novembre de chaque année à Constantine, a pour but de maintenir les sportifs en relation permanente avec les évènements importants de l'histoire du pays» a souligné la directrice de l'Oscult, Mme Sorya Sbiri.