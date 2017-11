IL DEVAIT ÊTRE OPÉRÉ HIER Ghoulam out pour six mois

Le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam devait passer sur le billard hier à Rome. Victime d'une rupture des ligaments croisés lors du match face à Manchester City, le latéral gauche des Verts sera absent trois à six mois. Sitôt le diagnostic posé, Faouzi Ghoulam en concertation avec le staff médical de Naples a décidé de se faire opérer à Rome. L'Algérien devait être pris en charge par l'éminent professionnel Mariani dans la clinique Villa Stuart. Avant-hier, l'international algérien, qui sera donc absent pour les deux matchs du 7 et 14 novembre en cours auxquels il est convoqué, a fait savoir aux médias à sa sortie de la clinique Villa Stuart qu'il oubliait sa blessure et se concentrait sur sa guérison. «Je regarde devant», a-t-il dit en outre. La durée de convalescence de Ghoulam est estimée entre 3 à 6 mois. Néanmoins, il faudra un miracle pour qu'il se rétablisse dans les 3 mois. En général, cela prend jusqu'à six mois. Prompt rétablissement.



Opéré du ménisque, Attal reviendra dans trois semaines

Le défenseur international algérien Youcef Attal, forfait pour le match contre le Nigeria du 10 novembre à Constantine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et pour la rencontre amicale contre la République centrafricaine le 14 novembre à Alger, a été opéré du genou, a indiqué la Fédération algérienne de football avant-hier.

«Blessé au sein de son club, le KV Courtrai, le défenseur international algérien Youcef Attal est out pour les deux matchs contre le Nigeria et la Centrafrique. Il sera opéré du genou et sera indisponible durant quelques semaines», a précisé l'instance fédérale jeudi matin.

Blessé et opéré du ménisque, Attal, qui avait déjà manqué le dernier match des Verts contre le Cameroun (0-2), sera indisponible pour trois semaines. Il figurait dans la liste des 23 joueurs convoqués par le nouveau sélectionneur Rabah Madjer pour les deux matchs contre le Nigeria et la Centrafrique.



Arous et Nessakh en renfort

Le sélectionneur de l'Equipe nationale d'Algérie Rabah Madjer a fait appel aux défenseurs Islam Arous du Paradou AC et Chemseddine Nessakh de l'ES Sétif en vue des deux matchs des Verts contre respectivement le Nigeria du 10 novembre à Constantine pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et face à la République centrafricaine du 14 novembre à Alger en amical, a indiqué la Fédération algérienne de football.