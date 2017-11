JOUEUR AFRICAIN LOCAL 2017 Trois Algériens en lice

Outre la liste des prétendants pour le Ballon d'or africain 2017 en lice pour la succession de Riyad Mahrez au palmarès du meilleur joueur du continent, la Confédération africaine de football (CAF) a également révélé les 30 joueurs retenus pour le titre de joueur de l'année basé en Afrique pour la saison 2017. Une liste dans laquelle figurent trois Algériens, dont les équipes respectives (le MC Alger et l'USM Alger) ont réussi un parcours africain honorable dans les deux compétitions interclubs. Il s'agit de Faouzi Chaouchi (MCA) et Oussama Darfalou et Mohamed Rabie Meftah (USMA). La remise du trophée se fera le 4 janvier à Accra.