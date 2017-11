LIGUE 1 MOBILIS - MISE À JOUR (6E JOURNÉE) Le derby MCA-USMA de nouveau reporté

Le grand derby algérois entre le MC Alger et l'USM Alger, comptant pour la mise à jour de la 6e journée du championnat de Ligue 1 et prévu initialement le 7 novembre, a été encore reporté à une date ultérieure, a annoncé mercredi soir la Ligue de football professionnel sur son site Internet. «La rencontre retard entre le MC Alger et l'USM Alger a été reportée à une date ultérieure. Cette décision a été prise afin de préserver la pelouse du stade du 5-Juillet qui doit accueillir le 14 novembre 2017 le match international entre l'Equipe nationale et son homologue de la République de Centrafrique», a précisé la LFP. Ce derby devait se jouer d'abord le 12 octobre, en même temps que les autres matchs de la 6e journée, mais la LFP a été contrainte de le reporter au 7 novembre, car à ce moment-là, aucun des grands stades capables d'accueillir un match de cette envergure n'était disponible. Le stade du 5-Juillet est fermé, en effet, pour la rénovation de sa pelouse, alors que celui de Mustapha-Tchaker (Blida), l'est déjà depuis plusieurs mois, car subissant d'importants travaux d'aménagement et de modernisation.