WYDAD CASABLANCA-AL AHLY (FINALE RETOUR CE SOIR À 21H) Le WAC à la recherche d'une 2e étoile

Après avoir régné sur le championnat marocain et marché sur plusieurs clubs africains, le Wydad disputera ce soir sa troisième finale en Champions League face à la mythique équipe d'Al Ahly qui compte 10 finales et 8 sacres. Le Wydad n'a goûté au sacre africain qu'une seule fois. C'était en 1992 face au club soudanais d'Al Hilal. Ce soir, il partira à la conquête d'un deuxième titre qui se fait attendre depuis 25 ans. La campagne 2017 qui va amener le WAC en finale se déroule dans la douleur. Et pour cause, le WAC gagne, mais son fond de jeu ne convainc personne. Après les phases de groupe, les Casablancais se font des frayeurs contre Mamelodi Sundowns en quarts de finale, avant de pulvériser l'USM Alger (3-1) dans les dernières minutes de la rencontre. Mais, contre Al Ahly au match retour, le Wydad sort son meilleur cru en allant arracher le nul (1-1) contre Al Ahly dans le chaudron du stade Borj al-Arab d'Alexandrie. Ce soir, le WAC va chercher son deuxième sacre à Casablanca devant 50.000 spectateurs.