LES ASSISTANTS D'ALCARAZ ANNONCENT LEUR ARRIVÉE À ALGER Un nouveau scandale pour la FAF!

Par In Lagazettedufennec.com -

Les scandales se suivent et ne se ressemblent pas à la FAF. Alors que le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, avait annoncé avoir réglé la résiliation du contrat de l'ex-coach de l'EN, Lucas Alcaraz, voilà qu'il devra régler au plus vite le cas très embarrassant des deux adjoints de l'Espagnol, Jesus Canadas et Miguel Campos, qui annoncent sur les réseaux sociaux leur arrivée à Sidi-Moussa dès hier pour préparer le prochain match contre le Nigeria. Il ne manquerait plus que ça. Les deux assistants de l'ex-sélectionneur, Lucas Alcaraz, ont annoncé sur leur compte twitter qu'ils seront à Alger pour préparer le prochain match contre le Nigeria. Un vrai pied de nez à Kheireddine Zetchi qui se serait volontiers passé de cet énième «scandale». Les deux techniciens exigent qu'on leur signifie leur licenciement par écrit et être indemnisés, faute de quoi ils porteront l'affaire devant la FIFA. Une menace qui constitue en soi un précédent dans les annales de la FAF. Il semblerait que la FAF a omis de signifier aux deux techniciens la fin de leurs fonctions au même titre que Lucas Alcaraz dont le contrat n'a toujours pas été résilié. Le technicien espagnol, remplacé entre temps par Rabah Madjer, a repoussé toutes les propositions que lui a faites la FAF.