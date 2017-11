CS CONSTANTINE-JS SAOURA (AUJOURD'HUI-16H) Chaude explication entre le leader et son dauphin

Par Saïd MEKKI -

Le leader du championnat, le CSC et son dauphin, la JSS doivent s'expliquer, aujourd'hui, au stade Chahid-Hamlaoui dans un «choc» où la défaite est interdite sous peine de perdre des points précieux, voire leurs places respectives.

L'ES Sétif, à trois points du leader et à seulement un point de son dauphin, est à l'affût du moindre faux-pas de l'un comme de l'autre équipe afin d'améliorer son classement. Les Constantinois seront sous pression car jouant sur leur terrain et devant leur propre public.

Une défaite serait fatale aux joueurs du coach Amrani qui pourrait leur coûter leur place de leader. D'ailleurs les Sanafir attendent beaucoup de leurs joueurs afin de rattraper leur deux points perdus la semaine dernière suite au nul contre l'Olympique Médèa sur cette même pelouse du stade Chahid Hamlaoui. Lors du dernier match amical mardi dernier face à l'USM Annaba (2-2), le coach Amrani a déclaré: «Je ne suis pas satisfait de l'évolution de mes joueurs dans ce match et je crois qu'ils n'ont pas retenu la leçon du match contre l'Olympique de Médéa.» Par contre, au sujet de ce match contre le représentant de la wilaya de Béchar, Amrani n'a pas hésité à dire que «...l'équipe sera bien prête pour le match d'aujourd'hui face à la JS Saoura. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix que de battre la JSS». Du côté de la JS Saoura, véritable révélation du championnat jusque-là, les gars de Béchar comptent bien montrer, une fois de plus, qu'ils restent redoutables.

Encore faut-il préciser que le parcours de la JS Saoura, bien drivée par Fouad Bouali, est la seule équipe qui a gagné pas moins de 5 matchs à domicile. Gagner aujourd'hui face au leader serait la meilleure preuve de la très bonne évolution des joueurs du coach Bouali. Seulement le staff technique de la Saoura ne pourrait compter sur la présence de deux joueurs clés. Il s'agit de Mustapha Djallit et de Amine Hamia. Le premier est sous le coup d'une suspension lors du dernier match contre le DRB Tadjenanet alors que le second souffre d'une blessure. Ce serait très dur de trouver un «remplaçant» à l'attaquant racé qu'est Djallit. Bouali le sait bien et il doit donc choisir son «remplaçant» parmi les plus en forme. D'ailleurs les gars de la formation du sud du pays savent très bien que battre le leader veut simplement dire qu'ils seront les premiers au classement, alors...