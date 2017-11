LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE : USM EL HARRACH-NA HUSSEIN DEY (AUJOURD'HUI-15H) Un derby pour sortir de la zone rouge

Par Saïd MEKKI -

Une affiche algéroise à enjeu capital

L'USMH qui reste sur une belle victoire lors de son dernier match face à l'Olympique Médéa, compte enregistrer un second succès consécutif dans ce deuxième derby face au NAHD qui reste sur un nul face à l'USMBA.

Les Harrachis sont heureux de voir leur stade du 1er-Novembre d'El Mohammadia enfin homologué et recevront donc le NAHD sur cette pelouse, au grand bonheur de leurs supporters qui ont tout fait pour qu'il le soit. Le coach tunisien Hamadi Daou prépare l'équipe en mobilisant ses joueurs dans la perspective de gagner cette rencontre pour confirmer le bon retour de l'équipe et surtout éviter au doute de s'installer au sein du groupe. De plus, une victoire des Harrachis leur permettrait de quitter cette place de premier relégable au détriment de leurs adversaires du jour, les gars d'Hussein-Dey. Mellal et ses coéquipiers multiplient les efforts durant les entraînements en se concentrant au maximum car ne sous-estimant nullement leurs adversaires d'ailleurs très connus pour être redoutables dans les derbys. Le coach Daou ne pourrait sûrement pas compter sur l'apport d'un de ses éléments importants, à savoir Bitam, blessé et qui est donc out pour ce derby. Ce qui donne du souci au coach pour parer à cette absence de taille au centre de sa défense. Sinon, tous les autres joueurs sont prêts pour ce derby d'importance pour les gars d'Essefra afin de reprendre confiance. Les joueurs, eux, savent que la mission sera difficile face à une équipe coriace telle que le NAHD mais comptent bien fournir les efforts nécessaires afin d'arracher un bon résultat. Pour Mazari, «on doit se montrer plus volontaires que l'adversaire pour éviter toute surprise». De son côté son coéquipier Daoud remarque d'abord que «le résultat d'une rencontre dépend de plusieurs paramètres», avant de poursuivre: «Une bonne organisation, une grande volonté et beaucoup de réalisme sont des paramètres importants dans le résultat final et on ne doit pas non plus négliger l'arbitrage qui peut influer sur le résultat...», a-t-il conclu. Côté adversaire, les joueurs cherchent une victoire pour faire oublier leur dernier semi-échec face à l'USMBA et surtout retrouver la joie de la victoire. Le coach Nabil Neghiz a multiplié les séances d'entraînements durant la semaine dernière entre le stade Bensiam et celui de Zioui afin de bien préparer son équipe à ce derby d'importance pour remettre les joueurs en confiance. D'ailleurs Neghiz pourrait compter sur le retour de ses deux attaquants Ardji et Gasmi qui reviennent de blessures. Par contre il doit se passer des services d'El Orfi, Ouali, Herida, Chekhrit et Maâzi pour blessures et suspension. En milieu de terrain des Sang et Or, Rahmoune n'a pas hésité à déclarer au sujet de ce derby que «seule la victoire nous intéresse face à l'USMH. On va jeter toutes nos forces pour les trois points sinon tout autre résultat ne nous intéresse pas». Les joueurs du NA Hussein-Dey qui partagent la 12ème place avec le DRB Tadjenanet avec un total de 9 points chacun, veulent bien quitter cette positon du bas du tableau. Et une telle éventualité ne pourrait se réaliser que grâce à une victoire. Mais dans un derby, tout pronostic s'avère bien difficile à émettre d'autant que souvent ce n'est pas le meilleur sur le terrain qui gagne la partie, mais celui qui marque plus que son adversaire.