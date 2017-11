BETIS SÉVILLE Premier but de Boudebouz en Liga

Le milieu de terrain algérien du Betis Séville qui n'a toujours pas été titularisé cette saison en Liga a inscrit son premier but contre Getafe. Remis de la blessure qu'il traîne depuis la fin de la saison passée, Boudebouz, 27 ans est entré en jeu pour la cinquième fois. Remplaçant Tosca à la 63e minute en même temps que Sanabria à la place de Camrasa, les deux vont permettre au Betis de sauver la face après avoir été menés 0-2 par Getafe. C'est d'abord Sanabria à l'entrée de la surface qui réduit la marque (68'), avant que Boudebouz plein axe ne place une frappe puissance du pied droit (87'). Au-delà du but il aura montré de belles choses avec des passes et des décalages dans le tempo, il ne devrait pas tarder à trouver une place de titulaire à ce rythme.