US ORLÉANS Ziani s'offre un doublé face à Sochaux

L'ex-international algérien d'Orléans, Karim Ziani, s'est offert avant-hier soir un doublé face à Sochaux (3-3) dans un match comptant pour la 14e journée du championnat de Ligue 2 française. Le premier but de Ziani a été inscrit sur penalty à la 21' minute avant de récidiver de la même manière en inscrivant le troisième but de son équipe à la 55'. Le second but de son équipe a été marqué par Hichem Benkaid à la 37' minute. A l'issue de cette journée, Orléans pointe à la 11e place (19 pts) au classement général, à 11 longueurs du leader Reims (30pts) qui compte un match en moins. Outre ses trois buts, Ziani figure dans le Top 10 des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française. Il pointe actuellement à la 8e place, avec trois offrandes. L'ancien joueur de Marseille (35 ans) partage la 8e place des meilleurs passeurs avec 12 autres joueurs, dont Rémy Dugimont (Clermont Foot), Ghislain Gimbert (AC Ajaccio), Romain Grange (Niort) et Pierre Bouby (US Orléans).