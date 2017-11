LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE : L'USMA FREINÉ PAR L'OM Le MC Alger sur le podium

Balegh et ses partenaires reviennent en force

Un précieux succès pour le Doyen qui monte temporairement sur la troisième marche du podium avec l'ES Sétif, ayant 15 points chacun, alors que le Paradou qui reste sur deux défaites de rang est coincé à la 5e place, avec 14 unités.

Le MC Alger s'est provisoirement hissé sur la troisième marche du podium, en dominant le Paradou AC (2-1) dans un palpitant derby algérois, disputé avant-hier au stade Omar-Hamadi (Bologhine) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu le nouveau promu, l'US Biskra remporter sa première victoire de la saison à domicile, en surclassant la lanterne rouge, l'USM Blida (2-0). Les Vert et Rouge ont ouvert le score par Balegh, auteur d'une belle tête croisée à la 23e minute, avant que son coéquipier, Walid Derrardja ne double la mise sur coup franc direct à la 53e minute. Mais les Pacistes n'ont rien lâché dans ce match et ont réussi à réduire la marque par Cheraïtia (77'). Un précieux succès pour le Doyen qui monte temporairement sur la troisième marche du podium avec l'ES Sétif, ayant 15 points chacun, alors que le Paradou qui reste sur deux défaites de rang est coincé à la 5e place, avec 14 unités. A Biskra, la lanterne rouge l'USM Blida est restée sans réaction face à l'USB locale, ayant finalement réussi à l'emporter sur sa pelouse (2-0), grâce notamment à Labani, qui a ouvert le score à la 43', avant que l'ancien Nahdiste et Sétifien, Ogbi, n'assure définitivement le succès des Zibans, en ajoutant un deuxième but à la 90'. Un précieux succès, qui propulse les Biskris provisoirement à la 13e place du classement général, ex aequo avec le NA Hussein Dey, qui affrontait hier l'USM El Harrach. Les deux autres matchs de ce vendredi, Olympique Médéa-USM Alger et USM Bel Abbès-DRB Tadjenanet ont connu un scénario quasi identique, puisqu'ils ont connu l'un comme l'autre l'ouverture du score par le club local, avant de se solder finalement par un nul (1-1). A Médéa, c'est en effet l'OM qui a trouvé le chemin des filets en premier, grâce à Baouche (55') et ce n'est qu'à la 89e que les Usmistes ont réussi à sauver les meubles, en arrachant l'égalisation par Derfalou. Le match USMBA-DRBT a connu le même dénouement, puisque les visiteurs ont réussi à arracher l'égalisation par leur buteur maison, Attouche, qui avait répondu à l'ouverture du score, Bouguelmouna (10'). Des résultats qui arrangent beaucoup plus les affaires des clubs visiteurs, ayant gratouillé un point à l'extérieur, au moment où les clubs hôtes restent scotchés à leur ancien classement, après avoir raté le coche à domicile.



11e journée

NAHD-MCA fixé au 9 novembre au stade du 20-Août 1955

Le derby algérois NA Hussein Dey-MC Alger comptant pour la 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se jouera le jeudi 9 novembre au stade du 20-Août 1955 (16h), a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Outre cette rencontre, le match Paradou AC-US Biskra est également programmé jeudi prochain au stade Omar-Hamadi (17h), précise la même source. Deux belles affiches seront au menu de cette 11e journée: JS Kabylie-CR Belouizdad et USM Alger-CS Constantine, prévues le samedi 11 novembre.