ALGÉRIE-NIGERIA ET ALGÉRIE-RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Madjer et son staff arrêtent leur programme

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF a choisi de faire une conférence à un staff local

Il y a deux priorités pour le staff technique actuellement: la première est de mettre en application le programme tracé dès le début du stage, prévu demain au CTN de Sidi Moussa. La seconde est intervenue suite aux blessures de Attal et Ghoulam.

Beaucoup de fans des Verts et des observateurs ont fait remarquer le fait que le staff technique composé du trio Madjer-Ighil-Menad ne s'est pas déplacé lors de la supercoupe d'Algérie et les derniers matchs du championnat d'Algérie pour superviser les joueurs. Mais, les plus avisés et les spécialistes savent bien qu'en vérité, le staff technique de l'Equipe nationale n'a pas à faire ces déplacements pour rien. Car l'essentiel est de bien préparer les deux matchs qui attendent la sélection algérienne, à savoir la rencontre face au Nigeria, le 10 novembre à Constantine dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, ainsi que le match amical face à la Centrafrique, le 14 novembre au stade du 5-Juillet.

En effet, il est très important de savoir que l'on supervise les joueurs pour une éventuelle convocation en sélection. Or, Rabah Madjer, le sélectionneur en chef des Verts, a déjà annoncé sa liste des 23 joueurs pour ces deux matchs le 31 octobre dernier. C'est-à-dire avant la supercoupe d'Algérie et avant la 10e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis. Pourquoi se déplacer pour superviser des joueurs alors que les 23 sont déjà choisis. Si cette disposition n'est plus une priorité, il y a tout de même deux priorités pour le staff technique actuellement: la première est de mettre en application le programme tracé pour les Verts pour le début du stage prévu dès demain au Centre technique de Sidi Moussa.

La seconde est intervenue suite aux blessures des deux défenseurs latéraux, Youcef Attal et Faouzi Ghoulam. Ces deux absences obligent donc le staff technique à revoir ses plans avec l'incorporation de leurs remplaçants respectifs. Et ceci explique donc cela.

D'ailleurs, le staff technique des Verts a procédé au remplacement des deux joueurs récemment blessés en faisant appel à deux autres défenseurs: Islam Arous du Paradou AC et Chemseddine Nessakh de l'ES Sétif en vue des deux matchs des Verts. En d'autres termes, le staff technique doit prendre en compte ce léger changement pour préparer son groupe. Encore faut-il ne pas oublier de penser à d'autres impondérables qui risquent d'intervenir avant les deux rencontres considérées.

Pour le moment, le programme des Verts est bien tracé. Ils seront en regroupement dès demain lundi au Centre technique de Sidi Moussa et ce, jusqu'à la veille de la première rencontre face au Nigeria où ils prendront la direction de Constantine pour rencontrer les Super Eagles.

Une seule séance d'entraînement est programmée sur la pelouse lieu de déroulement de la rencontre la veille de celle-ci justement comme l'indique le règlement de la compétition mondiale. Le retour à Alger est prévu juste après le match soit dans la soirée du 10 novembre.

Par la suite, place à la préparation du second match amical, celui-ci, face à la République centrafricaine le 14 du mois en cours, au stade du 5-Juillet à Alger.

Le programme ainsi ficelé, il ne reste plus donc qu'à l'appliquer à la lettre pour bien remplir les deux missions que l'équipe s'apprête à effectuer.



Match amical

Un trio arbitral tunisien pour Algérie-Centrafrique

Un trio arbitral tunisien sous la conduite de Haythem Girat dirigera le match amical qui opposera la sélection nationale à son homologue centrafricaine, prévu le mardi 14 novembre à 20h30 au stade 5-Juillet (Alger), a indiqué la Fédération algérienne de football. Le directeur de jeu Girat sera assisté de ses deux compatriotes Yamen Melloulchi et Hassen Abdelaali. Cette rencontre amicale sera précédée quatre jours avant par un match officiel des Verts contre le Nigeria le 10 novembre à 20h30 au stade Hamlaoui de Constantine pour le compte de la sixième et dernière journée des qualifications du Mondial 2018. Ce sera la première sortie officielle pour le nouveau sélectionneur Rabah Madjer sur le banc de l'équipe algérienne. Lanterne rouge du groupe B avec un seul point, l'Algérie est éliminée alors que le Nigeria qui caracole en tête avec 13 points est qualifié pour le Mondial russe.