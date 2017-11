CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE TENNIS DE TABLE Trois clubs algériens présents à Beyrouth

Trois clubs algériens de tennis de table: Khroubs, Arbaâ et Boudouaou prendront part au 29e Championnat arabe des clubs de tennis de table (messieurs et dames) prévu du 8 au 11 novembre prochain dans la capitale libanaise, Beyrouth avec la participation de 109 joueurs et joueuses de 26 clubs. Selon l'Union arabe de la discipline, la compétition masculine regroupera 18 clubs dont Khroubs et Arbaâ, alors que chez les dames, 8 clubs dont Boudouaou seront présents au rendez-vous libanais. Les compétitions programmées à la salle sportive de Ghazir située à 25 km de Beyrouth, se dérouleront conformément aux règlements internationaux en vigueur. Les clubs participants ont, toutefois, la possibilité de faire appel à un joueur étranger. L'union arabe a alloué une dotation de 20.000 dollars aux lauréats allant de 5000 dollars aux vainqueurs (messieurs et dames), 3000 dollars aux vice-champions et 2000 dollars aux troisièmes. En marge de la compétition, une assemblée générale élective aura lieu pour l'élection du président et des membres du bureau exécutif, auxquelles prendront part 19 personnes représentant 10 pays dont l'Algérie.