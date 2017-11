CHAMPIONNATS ARABES D'ATHLÉTISME U18 L'Algérie sur le podium avec 25 médailles

L'equipe nationale algérienne d'athlétisme a terminé à la 3e position, lors des Championnats arabes des moins de 18 ans, clôturés avant-hier au stade Radès de Tunis, avec un total de 25 médailles (8 or, 7 argent et 10 bronze). La première place est revenue au Maroc avec 26 médailles (10 or, 7 argent et 9 bronze), devant la Tunisie avec un total de 32 breloques (8 or, 13 argent et 11 bronze). Lors des épreuves de la 4e et dernière journée de la compétition, les Algériens avaient ajouté trois médailles d'or, autant d'argent et deux en bronze. Avant-hier, le jeune Mahdi Zekraoui (200 m) et les deux relais Medeley (filles et garçons) ont remporté l'or de leurs épreuves, alors que le trio: Ouidad Yesli (poids), Khadidja Hebache (1500 m) et Loubna Benhadja (400 m haies) ont remporté l'argent. Par contre, les deux médailles de bronze ont été l'oeuvre de Katia Hamoumrahoui (poids) et Nesma Ismail (2000 m steeple). La dernière journée a permis à l'athlète Mohamed Mahdi Zekraoui de dominer le 200 m en 21.39. Pour sa part, le relais Medeley filles s'est distingué, en s'adjugeant les quatre épreuves, avec Asma Baya Araibia (100 m), Bensekla (200 m), Loubna Benhadja (300 m) et Amel Bekhti au 400 m. De leur côté, les garçons ont fait de même dans la même épreuve, avec Islam Boukhatem (100m), Mohamed Mahdi Zekraoui (200 m), Abdelatif Bouguerra (300 m) et Oussama Cherrad au 400m. La sélection algérienne d'athlétisme a pris part aux Championnats arabes des moins de 18 ans, avec un total de 37 athlètes, dont vingt filles. Les Championnats arabes d'athlétisme ont pris fin avant-hier soir avec la participation des Emirats arabes unis, du Koweït, du Liban, de l'Arabie saoudite, de la Libye, de l'Algérie, du Maroc, du Soudan, de la Jordanie, de l'Irak, du Yémen, de la Tunisie, de Oman et du Qatar.