COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE RUGBY L'EN bat la Zambie et accède au niveau "B"

La sélection algérienne de rugby a accédé au niveau «B» de la coupe d'Afrique des nations, en battant son homologue zambienne (30-25), en finale du niveau «C», disputée avant-hier à Mufulira (Zambie). Cette qualification devait se jouer initialement sous forme d'un mini-championnat, entre quatre nations de niveau «C», à savoir: l'Algérie, la Zambie, le Cameroun et le Nigeria. Mais après le retrait des deux derniers pays cités, les organisateurs ont décidé d'un match unique, entre la Zambie et l'Algérie pour désigner la nation qui accèdera au niveau «B». La chance a finalement souri à la sélection algérienne, malgré quelques frayeurs en fin de match, car après avoir confortablement mené (15-6) à la mi-temps, puis (25-6) au début de la deuxième mi-temps, elle a failli se faire renverser en toute fin de rencontre, après un retour tonitruant de l'équipe locale, ayant réussi à scorer 19 points supplémentaires. Le sélectionneur algérien Boumediene Allam avait commencé la préparation de ce match décisif au mois d'avril dernier, avec un groupe élargi de 45 joueurs, et dans lequel il avait puisé pour dégager une liste finale de 30 joueurs. «Je n'ai gardé que les meilleurs», a-t-il expliqué concernant ce groupe réduit, qui a peaufiné sa préparation au mois de juillet par un deuxième stage bloqué. «La majorité de nos joueurs évoluent en France», a encore détaillé Allam, ajoutant que «les autres joueurs jouent en Roumanie, en Pologne, en Angleterre, en Espagne et en Nouvelle-Zélande». Mais d'après lui «la plupart sont encore jeunes», faisant que pour le moment, «ils ne représentent que des réservistes de talent pour l'avenir».