COUPE DAVIS DE TENNIS L'Algérie abritera finalement l'édition de 2019

L'Algérie accueillera l'édition de 2019 de la coupe Davis de tennis et non celle de 2018 qu'elle a proposé d'organiser, mais qui a été finalement confiée au Kenya, a-t-on appris avant-hier du président de la Fédération algérienne de la discipline (FAT), Mohamed Bessaâd. «C'est au Kenya que se déroulera la prochaine édition de la coupe Davis (groupe 3, zone Afrique), alors que la suivante aura lieu en Algérie», a indiqué Bessaâd en marge du championnat national seniors de Tennis clôturé samedi à Oran. Bessaâd avait proposé lors des travaux de l'assemblée générale annuelle de la Fédération internationale de tennis (FIT), tenus du 1er au 4 août à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam), d'accueillir la coupe Davis et la Fed Cup 2018 en Algérie. «Ce sera une bonne chose pour le tennis algérien d'accueillir ce genre d'évènement, sachant que notre pays n'a plus organisé cette manifestation depuis plusieurs années», a-t-il poursuivi. Revenant sur le championnat national abrité par Oran, le patron de la FAT a qualifié «d'au-dessus de la moyenne», le niveau de cette épreuve remportée par Youcef Rihane (GS Pétroliers) en simple garçons et Amira Benaïssa (AS Sûreté nationale) en simple filles.