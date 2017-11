LIGUE 1 MOBILIS-10E JOURNÉE Le CS Constantine leader imperturbable

Le CS Constantine a consolidé sa première place au classement de la Ligue 1 Mobilis, en battant le dauphin, le JS Saoura sur le score de 4-2, en match disputé samedi au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, pour le compte de la 10e journée, ayant vu l'USM El Harrach et le NA Hussein Dey se neutraliser (0-0) dans le derby algérois. Les Sanafir, remontés comme jamais, ont abordé le match avec conviction et ont inscrit leurs quatre buts en moins d'une demi-heure, respectivement par Abid, auteur d'un doublé (15' et 21'), puis Madani, le défenseur de la JSS, qui avait trompé son propre gardien à la 23', avant que Lamri n'ajoute le quatrième but à la 29'. Côté béchari, ce sont Saâd et Yahia-Chérif qui ont réduit le score, respectivement aux 51' et 75', permettant ainsi à leur équipe de sauver l'honneur dans ce choc contre le leader, derrière lequel elle reste seule deuxième, avec 17 points, mais avec désormais quatre longueurs de retard. Le NA Hussein Dey reste quant à lui 13e après son nul vierge chez l'USMH, qui après ce coup d'arrêt reste scotché à la 15e place, avec 8 unités.

Les Harrachis qui recevaient pour la première fois de la saison sur leur pelouse du 1er Novembre se sont montrés incapables de trouver la faille dans la défense Sang et Or.