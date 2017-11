IL A INSCRIT UN BEAU BUT CONTRE STOKE CITY Mahrez revient en force

De retour en sélection, Ryad Mahrez est de nouveau décisif avec Leicester, qui ramène le point du match nul de Stoke City. Après avoir ouvert le score par Iborra (33'), les joueurs de Claude Puel voient les locaux égaliser par Squaquiri (39') et finir la mi-temps à

1-1. Peu en vue en première période, Ryad Mahrez se crée quatre occasions de but en seconde mi-temps, en la débutant très fort d'une frappe lointaine plein axe puis une seconde trop croisée sur la gauche. C'est tout naturellement qu'il allait donner l'avantage aux siens à la 60e minute. A la réception d'un tacle de Ndidi, qui lui passe le ballon sur l'aile droite, l'Algérien va partir dans un rush dont il a le secret, en surprenant le Néerlandais Pieters, venu à la charge. Il s'enfonce dans la surface d'un contrôle orienté extérieur pied gauche, il feinte de nouveau le dribble sur la gauche avant de placer une frappe enroulée au second poteau. Mais Stoke City réussira à égaliser par Peter Crouch sur un service de Shaqiri (73'). Score final 2-2. A noter qu'Islam Slimani est resté sur le banc de touche.



La CAF l'a zappé pour le trophée «Joueur africain de l'année»

La CAF a dévoilé les nommés pour le trophée du joueur africain de l'année mercredi dernier. Une liste de 30 joueurs sur laquelle ne figurent ni l'Algérien Riyad Mahrez ni Kalidou Koulibaly, le défenseur des Lions. La fin de l'année approche et avec elle le temps des récompenses individuelles.

La Confédération africaine de football a communiqué la liste des joueurs nommés pour les trophées du joueur africain de l'année et du joueur local de l'année. Une chose est d'ores et déjà certaine: Riyad Mahrez ne se succédera pas. Si l'Algérien n'a pas tout à fait confirmé cette année ses prestations «brillantissimes» de 2016, la commission technique ne l'a même pas jugé digne de figurer dans les 30 nommés.

Un choix fort qui fait couler beaucoup d'encre. Et que dire également de l'absence sur la liste de l'international sénégalais, Kalidou Koulibaly. Visiblement, les performances du défenseur dans la charnière du Napoli ou sous le maillot des Lions de la Téranga n'ont pas retenu l'attention de la CAF.

Bizarre! Le trophée devrait par conséquent se jouer entre Mohamed Salah, Naby Keita, Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur 2015, et Sadio Mané. Les vainqueurs recevront leurs trophées lors d'une soirée de gala, prévue le 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana.



Ce témoignage fort sur son transfert au Barça

Alors que le Barça semblait bel et bien sur les traces de Riyad Mahrez cet été, Monchi admet que la direction de Leicester s'est toujours refusée à céder son joueur. Malgré une saison assez pénible avec Leicester, Riyad Mahrez n'aura pas connu de grand bouleversement lors du mercato estival. Le milieu offensif de 26 ans est finalement resté, et ce malgré un intérêt concret d'Arsenal, du FC Barcelone et de l'AS Rome. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Monchi, directeur sportif de La Louve, admet que les Foxes ont toujours refusé de plier aux approches des nombreux prétendants de l'international algérien, à l'image des Blaugrana. «Mahrez? Nous avons essayé de le prendre. Nous étions à la recherche d'un ailier gauche, mais Leicester nous a dit: non, comme ils l'ont fait pour Barcelone. Nous avons donc décidé de parier sur Patrik Schick, un investissement pour le club, même si ce n'était pas le profil que nous recherchions», confirme le dirigeant romain au quotidien transalpin.