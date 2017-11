L'EN ENTAME AUJOURD'HUI SON STAGE À SIDI MOUSSA Premiers pépins pour Madjer

Par Saïd MEKKI -

Hanni et ses partenaires pour un nouveau départ

Le staff technique des Verts se doit de revoir ses copies quant aux stratégies qu'il avait préconisées avec les trois premiers joueurs avant qu'ils ne déclarent forfait, tous pour blessure.

Avec les blessures de Youcef Attal (Courtrai), Faouzi Ghoulam (Naples), voilà que Rami Bensebaïni s'ajoute aux joueurs blessés convoqués par le sélectionneur des Verts, Rabah Madfjer. C'est donc trois soucis de plus pour le staff technique des Verts composé du trio Madjer-Ighil et Menad qui doivent débuter leur stage aujourd'hui au Centre technique de Sidi Moussa. Ce stage rentre dans le cadre de la préparation des deux prochains matchs de l'Equipe nationale algérienne face, respectivement, au Nigeria le 10 novembre à Constantine pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et face à la République centrafricaine du 14 novembre à Alger en amical. Les deux premiers joueurs ont été remplacés par les défenseurs Islam Arous du Paradou AC et Chemseddine Nessakh de l'ES Sétif. Quant au troisième c'est le joueur de l'USM Alger, Farouk Chafaï qui le remplacera dès aujourd'hui pour se préparer avec le groupe. Cela veut dire que le staff technique des Verts se doit de revoir ses copies quant aux stratégies qu'il avait préconisées avec les trois premiers joueurs avant qu'ils ne déclarent forfait, tous pour blessure. Le dernier en date a été celui de Bensebaïni qui n'a pu terminer le match de son équipe (Rennes) face à Bordeaux (1-0). Ghoulam a été victime mercredi soir d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé son club jeudi. Le latéral algérien qui s'est blessé contre Manchester City en Ligue des champions alors que de son côté, Attal a été blessé au sein de son club, le KV Courtrai en championnat de Belgique. Les deux joueurs passent donc au billard et seront absents pour quelques semaines, voire des mois pour Ghoulam. Bien que le match contre le Nigeria soit sans enjeu puisque l'Algérie est lanterne rouge du groupe B avec un seul point et est donc éliminée du Mondial russe, tandis que le Nigeria qui caracole en tête avec 13 points est qualifié, mais les Verts veulent gagner ce premier match avec le nouveau staff technique. Madjer, le sélectionneur en chef, ne jure que par la victoire pour redonner confiance aux joueurs et surtout bien débuter sa mission qui s'annonce des plus ardues, surtout qu'il ne cesse de subir des critiques de la part des spécialistes et des journalistes. En tout cas, lui et son staff technique savent très bien qu'ils sont attendus à la moindre erreur ou faux pas. Le staff des Verts est donc concentré sur ce premier match contre le Nigeria et des séances d'entraînement sont prévues jusqu'à la veille du match soit le 9 novembre en cours pour le déplacement à Constantine. Une fois le match terminé, le retour est prévu dans la soirée pour que les joueurs reprennent le lendemain les entraînements en vue de préparer le second match amical contre la République centrafricaine mais là, ce sera au stade du 5-Juillet. Ce qui est communément appelé «le Tribunal de l'Equipe nationale». Aujourd'hui donc et suite aux trois blessés remplacés, tous, par des joueurs locaux qui sont désormais au nombre de 15 parmi les deux» convoqués pour ces deux matchs des Verts. Une très bonne opportunité pour ces joueurs ayant déjà fait partie de la sélection «Olympique» antichambre des Verts avec celle des joueurs locaux. C'est donc une nouvelle forme de «concurrence» que le staff technique local, justement, veut instaurer au sein des Verts finissant avec le tout «expatriés» bien qu'ils soient tous algériens, que cela soit bien précisé. Désormais, il n'y a plus de «titulaire» à part entière...