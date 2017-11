ANGERS SCO Belaïli rejoue avec la réserve deux ans après

Depuis le 22 septembre 2015 et sa suspension, Youcef Belaïli n'avait pas de nouveau foulé de façon officielle un terrain de football, ce week-end avec la réserve d'Angers, il a eu l'occasion de retrouver le plaisir simple de jouer. En déplacement à la Roche-sur-Yon, la réserve d'Angers a concédé le nul 0 à 0. L'Algérien a été l'auteur de deux tirs qui ont fait trembler le gardien vendéen qui a tout de même détourné les deux tentatives à la 11e et à la 33e. La domination angevine a été totale avec une douzaine d'occasions, mais toutes non converties. La Roche-sur-Yon décroche un bon point avec ce nul face à une réserve de Ligue 1.