CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE D'EXCELLENCE DE JUDO (SENIORS) Les épreuves prévues les 1er et 2 décembre à Alger

Le championnat national d'excellence seniors (messieurs et dames) de judo, se disputera les 1er et 2 décembre 2017, à la salle Harcha-Hacène (Alger), a indiqué hier la Fédération algérienne de judo (FAJ). Chez les messieurs, sept catégories sont au programme, à savoir:

-60kg, -66kg, -73kg, -81kg,

-90kg, -100kg et +100kg. La gent féminine sera présente dans les catégories suivantes:

-48kg, -52kg, -57kg, -63kg,

-70kg, -78kg et +78kg. Selon

la même source, le tirage au sort de la compétition est prévu jeudi le 30 novembre à 19h.